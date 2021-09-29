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台美生物暨工程論壇10.2登場 邀兩地專家談大健康產業

記者李榮／聖荷西報導
左起2021 UTBEF大會主席王毅誠、矽谷台美產業科技協會長李珊瑩。（科技組提供）
左起2021 UTBEF大會主席王毅誠、矽谷台美產業科技協會長李珊瑩。（科技組提供）

矽谷台美產業科技協會（TAITA）會長李珊瑩宣布，2021台美生物暨工程論壇（UTBEF 2021）將於10月2日登場。此次大會主席由Roku資深產品經理王毅誠擔任，研討會主題為「大健康產業：數位醫療、聯網照護與未來」，邀請美國與台灣兩地的專家及學者與會演講。活動採實體與線上會議混合方式辦理，兼顧疫期下科技人士所渴望的實體互動，同時也放大科技資訊的散布分享。

王毅誠表示，今年台美生物暨工程論壇邀請到重量級且具代表性的講者現場出席或視訊演講，包括被CB Insights評為全美最有影響力的生醫投資社群Life Science Angels的創辦人Allen May、致力於健康照護產業自動化軟體開發的Automation Anywhere公司的策略長、同時也具備醫師資格的Yan Chow、Alveo Technologies公司執行長Ron Chiarello、史丹福醫學院副教授王智弘、正子斷層掃造影描儀器開發公司PETCoil執行長張宸銘等五人，分別針對數位健康醫療照護的最新科技發展趨勢進行專題演講。

他進一步表示，研討會同時邀請位於台灣的台北醫學大學醫師吳孟晃、台北榮總醫院醫師楊智傑、陽明交通大學教授柯立偉等三人、針對台灣生技醫療設備發展及應用現況舉辦論壇。期盼透過矽谷與台灣兩端專業人士的研討，觸發更多的合作機會。

駐舊金山科技組組長葉至誠表示，科技組很高興能贊助支持矽谷台美產業科技協會舉辦的生物暨工程論壇，「長期以來，台灣一直將生物科技列入重點發展方向，自去年起更鎖定精準醫療為全力發展方向，不論在人才培育或科技創業方面生物科技、精準醫療方面明顯突出。以科技部及國發會目前選送在矽谷灣區培訓的學員計31名為樣本來看，其中有17名皆與生物科技有關，比率達50%以上，足見台灣在生物科技投入的深度與廣度。」

UTBEF2021將於美西時間10月2日(周六)下午一時開始，歡迎有興趣參加視訊研討會的科技人士前往TAITA官網http://www.taita.org/utbef/ 線上報名。

台灣 矽谷 王毅

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