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東華醫院 10月加入Canopy Health聯盟

記者李晗 / 舊金山報導
Canopy Health宣布東華醫院將於2021年10月1日加入其網絡聯盟。（東華醫院提供）
Canopy Health宣布東華醫院將於2021年10月1日加入其網絡聯盟。（東華醫院提供）

Canopy Health宣布東華醫院將於2021年10月1日加入其網絡聯盟。東華醫院位於舊金山華埠，為市內多個多元文化社區提供住院、手術及專科門診服務的醫療機構。

Canopy Health行政總裁羅賓森（Mike Robinson）表示：「現時，我們在舊金山的網絡成員包括舊金山加大的醫療中心、 Dignity Health及舊金山總醫院。東華醫院的加盟有助增強此區的網絡服務。此外，我們還與 UnitedHealthcare及Health Net合作，共同提供更可負擔的醫療服務，當中包括東華醫院所提供的服 務。」 

自四間醫院在2019年加盟後，Canopy Health的網絡一直發展迅速。連同最新加入的成員，現時 Canopy Health的網絡中有23間位醫院是位於灣區。此外，Canopy Health的會員可透過獨特的聯盟轉 介計畫（Alliance Referral Program）在網絡內尋找合適的醫療服務。此計畫讓會員無論在任何地方也可 因應自己的需要來尋找並獲得服務。

東華醫院行政總裁張建清表示：「東華醫院已服務舊金山社區超過120年。我們很高興成為Canopy Health的合作夥伴，為更多的灣區居民提供服務。我們與 Canopy Health 同樣有著『致力提供優 質及可負擔的醫療服務』之宗旨，我們將會與其他Canopy Health的提供者合作，共同改善Canopy Health會員的健康。」 

Canopy Health會員可透過全北加州最大獨立醫師協會Hill Physicians Medical Group的醫師，轉介至東華醫院。Hill Physicians Medical Group行政總裁暨Canopy Health董事會成員喬伊納（David Joyner）表示：「我 們很高興東華醫院的加入Canopy Health，共同為舊金山社區帶來更多優質的醫療服務。」 

舊金山 灣區 加州

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