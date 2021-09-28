加州未來所有選舉 選民將收郵寄選票

加州未來所有選舉都會寄出郵寄選票給所有註冊選民。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）27日簽署一項新的法案，規定未來所有選舉都必須寄出郵寄選票給所有註冊選民。

這項法案把在新冠疫情期間舉行的2020年大選和加州州長罷免選舉採取的因應投票 方式永久化了。其他已將郵寄選票永久化的西部州還包括猶他州、科羅拉多州、華盛頓州和俄勒岡州。在加州議會占少數的共和黨議員對這項法案持反對立場。

新法律規定，加州選票必須在選舉舉行前至少29天寄出，但選民仍有權選擇親自前往投票站投票，或將選票投入投票箱。事實上，加州早在疫情發生前就已實施郵寄投票。

加州州務卿韋伯（Shirley Weber）27日發表聲明說：「選民喜歡有不同的投票方式選擇，如郵寄、投票箱、投票中心或傳統投票站。同時，參與選舉的人愈多，我們的民主就愈堅強，選舉就愈能反映出加州人民的意願。」

為了致力擴大投票權，紐森27日還簽署其他10項與投票有關的法案。投票權已成為美國一項主要的政治角力議題，民主黨領導的州正在推動擴大投票權的立法，而因為前總統川普和其他共和黨領導人對所謂的「選民詐欺」做出毫無根據的指控，共和黨領導的州正在試圖收緊投票權立法。

紐森在聲明中說：「在美國多州持續制定不民主的壓制選民法律之際，加州不斷擴大選民投票權和投票方式，加強選舉的誠信和透明度。」

郵寄投票在最近的加州州長罷免選舉中使共和黨人陷入窘境，讓紐森輕鬆勝出。許多共和黨人不信任這個制度，但黨領導人既鼓勵選民投票，又承諾會嚴加監視詐欺行為。不過，沒有證據顯示這場選舉存在普遍的詐欺行為。

紐森27日簽署的另一項法案與選票簽名有關，在選票簽名與選民資料不完全相符時，給予官員更多空間接受選票。這項由民主黨參議員貝克（Josh Becker）提出的法案，禁止選舉官員在審查簽名時考慮選民的政黨背景，若要否決簽名，必須有其他兩名選舉官員同時確認簽名與選民註冊紀錄裡的簽名明顯不同才行。