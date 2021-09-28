欲評論紐約自駕女案 KTVU主播遭停職

KTVU對紐約自駕女命案報導糾紛，導致主播薩默維爾（左）遭無限期停職。（取自臉書）

KTVU電視台的消息人士稱，在該台新聞主管否決了主播薩默維爾（Frank Somerville）在派提托（Gabrielle 「Gabby」 Petito）謀殺案的報導中加入種族正義評論的提議後，他已被停職，「等待進一步審查」，目前還不清楚他何時回來。

63歲的薩默維爾於1991年加入KTVU，並於2008年開始主持晚間新聞。他最初想在派提托事件最新進展後增加一個46秒的講話，指出媒體對白人和黑人 犯罪受害者的報導存在差異。派提托是在與她的未婚夫勞德利（Brian Laundrie）的跨國旅行中被殺害的，兩人都是白人。

據稱薩默維爾希望引入關於家庭暴力的背景及報導，引用有關死亡的統計數據，顯示黑人婦女被殺的可能性要大得多，「但她們的死亡很少被報導，幾乎從未得到像派提托的死亡那樣的全國性關注。」薩默維爾還引用了一位教授的話，他批評媒體忽視有色人種婦女的失蹤和被殺事件。

消息人士說，在周二（9月21日）下午5點播出前10分鐘，新聞總監安艾克爾（Amber Eikel）告訴薩默維爾，她打算刪掉這一段，薩默維爾抗議這一削減，但被駁回；第二天，一位人力資源部經理告訴薩默維爾，他因違抗主管人員的決定而被停職。

薩默維爾被停職，就像派提托案一樣，在社交媒體上瘋傳，激起了人們的憤怒，他們認為全國對懷俄明州兇殺案的關注是 「失蹤白人女子綜合症 」的一個例子，該短語描述的是新聞機構對有色人種失蹤的關注，遠遠低於涉及白人的案件，年輕女性尤為甚。

薩默維爾是白人，卻有一個十幾歲的黑人女兒，並在臉書 上發布了關於作為父親如何提高他對種族不平等的認識。九年前，他分享的一張自己為養女做頭髮造型的照片在網路上盛傳。

他本月已經受到了紀律處分，因為他在臉書上發表了被電視台認為是不恰當的政治觀點，涉及德州禁止幾乎所有墮胎 的新法律及911恐怖襲擊的周年紀念。他認為，判定墮胎在任何情況下均非法是錯誤的，還批評美國領導人未對伊拉克戰爭的錯誤信息所造成的傷亡道歉。KTVU的消息人士說，該電視即禁止他在臉書上發帖。