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10月為防家暴宣導月 博徹思：社會應阻止家暴發生

記者李怡／舊金山報導
地檢官博徹思與其辦公室人員走訪社區。（記者李怡／攝影）
地檢官博徹思與其辦公室人員走訪社區。（記者李怡／攝影）

舊金山地檢長辦公室27日在華埠召開的華文媒體圓桌會議上，地檢長博徹思提醒，一年一度的「家庭暴力宣導月」即將到來，他也通報了對過去一年多積壓案件的更新處理。

博徹思說道，「10月是家庭暴力宣導月」，地檢處呼籲社會各界一起加深對家庭暴力的認知，阻止家庭暴力發生。他說，「儘管很多人選擇不公開談論家暴的問題，但是我們知道，每個社區都會有家暴事件發生。我們的目標是在應對此類罪案時，將受害人和倖存者的需求放在首位」。

9月30日，也就是家庭暴力宣導月的前夕，舊金山市地檢處將召開一次社區會議探討干預措施，在照顧倖存者的同時打破暴力循環模式。地檢長博徹思將主持這次討論，參加者包括家暴受害者、家庭暴力研究人員和社區領袖。活動將在Mission區的Manny's舉辦，並可在Zoom網上觀看，網址為bit.ly/SFDACenteringSurvivors。

關於法庭案件的積壓，博徹思說，眾所周知，過去年半的疫情嚴重推延案件的審判。舊金山市府公辯律師辦公室已提出訴訟，指控法院未能按照法律規定，在提審後60天內挑選陪審團進行審判，已經侵犯了近400人的快速審判權利。

博徹思說，我們認同公辯律師對延誤的擔憂，也理解法院在平衡刑事司法系統相關人士（包括陪審團）的權利和安全措施時所面對的艱巨挑戰。由於疫情，法庭需要嚴格地限制出入人數，我們也一直在敦促法庭開放更多的審判室進行審訊。目前案件積壓不僅影響那些面臨犯罪指控的人，更拖延了罪案受害者和倖存者尋求公義。地檢署已準備就緒，並期望盡快將更多的案件提交至法庭審判，為罪案受害者和其家人伸張正義。

家暴 舊金山 疫情

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