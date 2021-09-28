勇士湯普森最快11月底復出 柯瑞：要有耐心

勇士湯普森表示，預計最快11月底傷癒復出。（記者劉先進／翻攝）

雙腿重傷、休戰兩年多的浪花兄弟之一、勇士 球員湯普森，27日在媒體日上表示，目前還沒有確定傷癒回歸日期。但至少要到11月底、12月初復出。而隊友柯瑞 則樂觀地表示，也許在感恩節或12月初，湯普森就能復出在場上打30分鐘。但也提醒湯普森，需要有耐心，為歸隊參加戰鬥，在精神上做好準備。

湯普森生涯場均19.5分，三分球命中率41.9%，幫助勇士五次打入總冠軍賽，三次奪得總冠軍。在2018到2019賽季總冠軍賽，打出生涯最強表現，5場比賽場均26分4.8個籃板2.4次助攻。卻遺憾因為右跟腱撕裂而缺陣。去年在賽季前訓練時，又因為左前十字韌帶撕裂再次缺戰整個賽季。

柯瑞（中）和隊友伊古達拉（右）、達米·李（左，Damion Lee）合拍媒體日定妝照。（記者劉先進／攝影）

湯普森27日的採訪持續近20分鐘，可見媒體重視程度。他表示，目前的訓練中，能命中很多跳投，在防守端滑動不錯。但球場上反應時間有點不對頭。兩年沒打球，身體有點生鏽。預計在接下來四周進行5對5比賽訓練。他還說，目前沒有確定具體的回歸時間。但不可能在（2020年11月25日手術後）12個月內預測任何事情。「至少要到11月底或12月初才能回歸。」

浪花兄弟柯瑞則表示，湯普森第二次傷病與首次相比有所不同，有些情況無法控制，比如疫情之後，遠離球隊工作 人員。但為復出做的工作，是對工作的承諾，以便能回到2019年的狀態。「我只是擔心湯普森精神上過於飽滿。肯定有某個時刻，比如在感恩節或12月初，湯普森感覺不錯，可以跑到場上打30分鐘。當他穿上球服時，身體會有個滯後效應。當比賽進行時，精神上的挑戰，或許是康復中最困難的時期之一。他必須要有耐心，不得不在精神上戰鬥，日復一日，尤其是在恢復比賽的最後階段。」

考慮到兩腿接連遭遇重傷，勇士對湯普森的復出慎之又慎。總經理邁爾斯（Bob Myers）表示，如果去看湯普森的巡邏，「你會感覺，這傢伙看起來可以打球了，但他已經有一段時間沒有打過全場比賽。復出取決於訓練人員，也取決於他個人，看看什麼時候是正確的回歸時間，我們會告訴大家。目前對這些問題還沒有確切答案。」

柯瑞說，也許在感恩節或12月初，湯普森就能復出在場上打30分鐘。（記者劉先進／攝影）

邁爾斯建議，湯普森可以在勇士的發展聯盟球隊（G League）即聖他克魯茲勇士（Santa Cruz Warriors）過渡一段時間，更容易利用練習時間，進入比賽狀態。恢復比賽的決定將由湯普森和球隊的運動醫學主任卡雷尼博士（Dr. Rick Celebrini）共同做出。

教頭柯爾說，考慮到杜蘭特和卡珍斯（DeMarcus Cousins）近年來遭遇的跟腱撕裂，勇士隊的醫務人員仔細研究了NBA傷病史。「湯普森和杜蘭特一直在練習，談到杜蘭特如何傷癒復出，我們需要給湯普森一些時間。他的狀態很好，將會參加即將到來的訓練營。但還沒有參加身體接觸的訓練。他對恢復的進展感覺很興奮。」