「蔡英文作弊人生」 彭文正矽谷10．2開講

彭文正說,他會與蔡英文周旋到底,找出真相。(記者李榮/攝影)

前台灣 大學新研所所長、媒體人彭文正近日訪問灣區 ,並將於10月2日下午在佛利蒙舉辦「政經關不了灣區開講」,講題為:「蔡英文 的作弊人生」。多次質疑中華民國總統蔡英文博士論文真實性的彭文正指出,當日他將提出證據,佐證蔡英文一路走來的許多人生疑點,而更會提出蔡英文假論文的事實,「沒有一個人的博士論文是找不到的,我篤定知道一定有鬼。蔡英文你就是假博士!」

演講由舊金山真相聯盟舉辦。彭文正指出,大家已經調查了兩年多,不斷證明蔡英文的博士論文根本沒有完成,也就是不可能有博士的學位。但蔡英文長期謊報博士學歷到大學任教、參與選舉並當選,整件事充滿了造假,「(蔡英文)一生都在作弊。她到底什麼時候唸完博士的?從她剛畢業,就一直陸陸續續在講不一樣的時間?」

彭文正表示,蔡英文假博士的證據很多,例如1984年蔡英文進入政大時,履歷表上博士論文題目,居然與後來所說的完全不同。履歷表上是:「Law of Subsidies, Dumping, and Market Safeguards.」。但是,蔡英文稱在1984年3月14日獲頒倫敦大學LSE的法學博士,所說的論文題目是「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions」,「怎麽才經過半年多後,提交給政大的博士論文題目會突變?」

不過,總統府發言人張惇涵在今年8月回應時解釋,蔡英文的博士論文分為三大部分,而「Law of Subsidies Dumping and Market Safeguards」是論文「Unfair Trade Practices and Safeguard Actions」的第二部分(PART TWO),共計237頁,佔了365頁論文的絕大部分。

彭文正進一步指出,他提出論文爭議後就不斷被打壓。例如在民視主持政論節目「政經看民視」時,甚至是錄影中間突然被告知是最後一集,錄到一半被換人,連當時在看節目的前副總統呂秀蓮都不解,「還以為是老共打來台灣了。」依照他掌握到的情資,是民視高層被「叫進」總統府下指令,「不然這種節目錄到一半喊停的事,在民主國家不可能發生吧?是發生政變、電視台被佔據?」

他痛批,民進黨把手伸進電視台,根本違背當初黨政軍退出三台的理想,而且染指媒體的情況是比國民黨還要惡劣。

然而,總統府當時也回應,「所謂電視台高層被叫進總統府一事為虛構,要彭文正立即停止造謠、誤導社會輿論的行為。」

另外,彭文正也說,蔡英文假博士案台北地檢署依加重誹謗罪起訴他時,他居然在同一天收到同一個檢察官針對同一件案件的「起訴書」與「不起訴書」,不起訴書中稱他的言論符合言論自由範疇;而起訴書卻列出他在「政經關不了」節目中詆毀蔡英文聲譽等事項。整件事情,荒謬至極。

「蔡英文是假博士,美國百分之百知道,英國也知道,習近平也知道。」彭文正表示,以政治的角力來講,威脅向來比利誘更有效,相信各國都在利用這一點在思考如何操作。

然而彭文正也坦言,論文案在台灣,多少已經成為信者恆信的政治信仰,但是他會堅持追求真相,「去年這事情還有人對細節去論辯,因為不知道該怎麼解釋。我們會一直說追、而且我們會追下去。相信這件事情,會是國際間最大的醜聞,這件事情的影響不會亞於水門案!」