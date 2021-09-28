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朱立倫當選國民黨主席 鍾維君籲黨內團結 拚2024再執政

記者李榮／聖荷西報導
朱立倫當選國民黨主席。灣區國民黨人士呼籲選後應團結，2024重新拿回政權。（本報檔案照片，記者李榮攝影）
朱立倫當選國民黨主席。灣區國民黨人士呼籲選後應團結，2024重新拿回政權。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

國民黨主席選舉這次競爭相當激烈，最後確定由朱立倫當選。對於結果，中央評議委員鍾維君呼籲，選後黨內應該團結，全力為明年的期中選舉努力，希望能在2024重新執政。

鍾維君表示，此次黨主席選舉競選激烈，四位候選人都是國民黨的菁英。雖然選舉期間，有彼此對於兩岸路線的爭議，但是大家仍然本著民主的原則，由報告到政見發表會，以及各地區的投票，都是公開、公正、公平的選舉過程，也是為政黨政治的選舉立下優質選風的榜樣。

他進一步說，其實四位候選人都有優點。1號現任黨主席江啓臣，受命於國民黨危急之秋，經過17個月的辛勞付出，不但解除了危機，而且在穩定中求改革，不偏激、不燥進的穏重風格，為國民黨樹立了領導者的典範。雖然連任失敗，但是大家還是非常感謝江啓臣在這段艱困時期，為國民黨所作出的貢獻。

而2號候選人卓伯源不忮不求，重於參選改革，是地方公職的菁英，「他的報名是一股清流、精神可嘉。」3號候選人張亞中則口才便給、論述清晰，是一位智庫型難得的人才，尤其是提出與中方簽和平協議，更是為目前本黨兩岸路線提出新的方向。但是鍾維君認為，和平協議「跟誰簽？怎麼簽？什麼時候簽？都是黨員心中的一塊疑慮。尤其是今天台灣有大多數民意都反中的時候，跟中方簽定協議，是否會得到選民支持？如果不能重新贏得執政，又如何來達成協議？」

鍾維君認為，當選的朱立倫黨政經歷完整，在蔡英文政府百廢待興、民怨沸騰的時候，正好可以應該以朱立倫在政府工作的經驗，針對時政推出除弊布新的良策，贏回選民對國民黨的信心。但最重要的是，現在必須呼籲黨內同志們捐棄己見、團結合作、不要再以門戶之見而山頭對立，更要拿出魄力，以強硬的立場來監督政府。另方面，拓展兩岸及國際的支持也是刻不容缓的事，「作為海外黨部的一分子，我們期盼在朱主席的帶領下，團結一致，贏得明年期中選舉，以及2024重新執政。為實現孫總理的遺志：奮起、前進、救中國，而努力。」

國民黨 期中選舉 台灣

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