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華人藝術家Dora Duan攝影展 周六聖他克拉拉縣開幕

記者王子涵／聖荷西報導
Dora Duan的攝影展將於10月2日在聖縣Triton藝術館開幕。（Triton藝術館官網截圖）
Dora Duan的攝影展將於10月2日在聖縣Triton藝術館開幕。（Triton藝術館官網截圖）

華人藝術攝影師Dora Duan的攝影展，將於10月2日在聖他克拉拉縣的Triton藝術博物館（Triton Museum of Art）開幕。攝影展以「Unsettled and Miles Away」為主題，反映女性做為社會中弱勢群體的勇氣和尊嚴，以女性特有的角度關愛並反思面前的世界。攝影展開幕當天，Dora會在現場與觀眾交流對談。

Dora在中國長大，畢業於北京大學，現居住在舊金山灣區。在矽谷Adobe公司從事電腦軟件工作多年，她經常夢想有一天可以重新拾起從小就充滿熱情的攝影事業。終於在從事18年軟體工程師的工作後，於2012年創辦了自己的攝影工作室致力於藝術攝影，同時進入舊金山藝術學院深造，獲得藝術攝影碩士學位。

Dora認為，追尋夢想是從事藝術攝影的動力來源。她的作品構思常常是從人物的心理層面和對環境的感知入手，旨在用攝影來表達人在精神層面的反思和追求。

她的作品需要事先做很多的準備工作，比如她擅長的古典工藝，藍曬法(Cyanotype)，照片處理常常需要花很多時間，進行藥水調配以達到最佳效果。雖然Dora熟練於Photoshop和Lightroom等數字圖像處理軟體，但她卻常常在一些作品中使用傳統的膠片相機，並親自沖洗照片。Dora認為，傳統的膠片相機所創造的很多抽象藝術效果，是數字相機所無法呈現的。

Triton藝術博物館的地址為：1505 Warburton Ave, Santa Clara, CA 95050。

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