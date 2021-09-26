打疫苗「補強針」 紐森：加州準備就緒

加州州府為輝瑞加強針開綠燈。（電視新聞截圖）

在「西部州科學安全審查工作 組」周五（9月24日）的建議下，加州可以開始提供輝瑞 公司的COVID-19疫苗 補強針；符合條件的居民在已接種輝瑞兩劑疫苗後至少六個月，可以接受輝瑞/BNT疫苗的補強針。

「疫苗是我們了結疫情的方式，」州長紐森（Gavin Newsom）在一份聲明中說。「加州已經時刻準備好，開始向符合條件的加州人提供輝瑞/BNT技術公司的補強劑。此外，我們還將繼續努力幫助那些仍未接種疫苗的人，以保護社區。」

安全審查工作組建議，以下接受輝瑞疫苗的人群應在接種六個月後，接受輝瑞疫苗的加強劑：65歲及以上的人；住在長期護理機構的人；50-64歲有潛在疾病的人。

工作組還建議以下18-64歲的人群，在接種兩劑輝瑞疫苗後，也可以在六個月後接受輝瑞疫苗加強劑：有潛伏病因的人，以及由於職業或機構環境，接觸和傳播COVID-19的風險較高的人。

一方面是推動疫苗補強針接種，但另一方面，反對疫苗接種的聲音卻也從未停止

抗議打疫苗、口罩令

周五（9月24日）晚上，一個名為 「東灣自由愛好者」的反強制令團體在核桃溪聚集，抗議當地及整個康曲柯士達縣的疫苗接種和口罩強制令。

該團體七周前剛剛在Telegram上創建，現在有600名追隨者。成員法里斯（Kristen Farris）說，他們是不同的人團結在一個聲音中，反對政府在包括公共衛生規則等方面的指手畫腳。

東灣胡桃溪反疫苗人士抗議政府強制接種。（電視新聞截圖）

但身處抗議者中的支持強制令的民眾，也不害怕發出他們的聲音。「如果人們不想戴口罩或接種疫苗，那就呆在家裡。這樣你也就不會感染那些努力從這場可怕的疫情中拯救世界和國家的人，」奧倫達市的埃爾戈（Rich Ergo）說。

核桃溪居民埃拉（Danny Ayala）在一周半前因COVID-19失去了他46歲的表弟，表弟曾是一個反疫苗者。 「他留下了一個十歲和一個8歲的孩子，」他說。

高中生馬什(Moxie Marsh)則表示，這種抗議非常有害和傷人，好像他們漠不關心。

該組織計畫下周四在瑪蒂尼茲的康曲柯士達縣Health Services辦公樓外舉行另一次集會。

「希望能有另一個選擇」

無獨有偶，在聖他克拉拉縣周五開始進行COVID-19補強針注射時，許多反對強制接種疫苗的人在聖荷西市政廳舉行了集會，反對迫在眉睫的要求所有市雇員接種疫苗的最後期限。他們強調，他們不是反疫苗主義者，但希望人們能有另一個選擇。

聖荷西市政廳前，反對強制接種的人集會示威。（電視新聞截圖）

聖荷西希望全市雇員在9月30日前接種疫苗，目前正在與包括警察和消防員在內的工會進行相關談判。

一位消防員說，他不願意接種疫苗，寧願失去工作，也不願違背自己的道德原則；前教師勞帕提（Hartman Laupati）也因不願接種辭去了工作。

聖他克拉拉縣公共衛生局的湯醫師（Jennifer Tong）希望未接種疫苗的人，能夠重新考慮，她說：「在過去幾個月，因COVID-19住院和死於的，幾乎全是未接種疫苗的人。」