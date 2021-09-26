新希望華人癌症關懷基金會 年會談新冠

新希望華人癌症關懷基金會往年活動現場。（官網截圖）

新希望華人癌症 關懷基金會年會25日順利召開，年會著重關注新冠病毒、胃癌預防等。年會特別邀請到國際知名小提琴家林昭亮為癌友演出，也有新希望合唱團演唱、舞蹈表演等。

年會由國際著名小提琴演奏家林昭亮悠揚的小提琴曲拉開帷幕，林昭亮希望用美妙的音樂旋律，給各位癌友帶來歡樂，祝願大家擁有美好的一天。

新希望基金會從2013年創建以來，8年不間斷為海外癌友提供免費諮詢服務，包括培訓義工進行癌友關懷活動等。基金會團體顧問俞小安博士也分享了他從進入基金會以來所參與的各項公益活動，感謝每一位為基金會捐款的好心人士。

基金會主席、凱撒醫院腫瘤科主任潘明桂醫師，多年以來一直堅持在每周三下午為癌友提供免費諮詢。他說：「我們要感謝各位癌症病友以及家屬的堅強。多年來，基金會懷著關懷癌友的宗旨，邀請癌症專家舉辦講座，為大家提供準確信息。」

美國食品藥品監督管理局（FDA）日前終於批准了輝瑞疫苗 加強針的審批，其他醫藥公司疫苗產品還在審核中。中央研究院院士、素有「冠狀病毒之父」美稱的賴明詔博士由淺入深地介紹了新型冠狀病毒的前世今生。

他表示，我們正經歷的新型冠狀病毒與2003年的SARS病毒有高達97%的相似度。目前Delta變種是一個很棘手的麻煩，相較於原初的新冠病毒，它具有高傳染力的特點，對疫苗抵抗力有所加強，會削弱疫苗的防護效力。他總結道：「新冠病毒不可能在全球範圍內清零，人類應該學會和病毒和平共存。」

隨後，賴明詔博士回答了關於施打疫苗是否安全的問題。他說，儘管科學界沒有明確答案，但是有很多證據指出，混打疫苗會增強疫苗有效性。

陳敏鍕醫師討論了癌症病人與新冠疫情之間的關係。他表示，癌症病人較於正常人，由於自身免疫力下降，更應該施打疫苗。儘管有研究指出，某特定癌症的患者在施打疫苗後，免疫效果會比正常人低一些，副作用症狀也會更顯著，這都是正常現象。他仍然推薦所有癌友盡快施打疫苗。

他補充道，儘管市面上不同疫苗的免疫率各有不同，不過總體來說差別不大。比如，強生公司推出的疫苗免疫率略低於輝瑞以及Moderna，是因為強生研發進度滯後一些，導致實驗數據已經受到部分變種病毒影響而降低。