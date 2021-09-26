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兒童疫苗要來了 家長有期待也有爭論

記者李怡／舊金山報導
目前舊金山家長還未從校方得到任何有關兒童疫苗的通知，市府疫情指揮中心也沒有任何信息發布。圖為學校開學時市長布里德到校園走訪。（記者李怡／攝影）
目前舊金山家長還未從校方得到任何有關兒童疫苗的通知，市府疫情指揮中心也沒有任何信息發布。圖為學校開學時市長布里德到校園走訪。（記者李怡／攝影）

美國可能會在10月份授權輝瑞 (Pfizer) 為5-11歲的兒童注射COVID-19疫苗。數百萬人熱切期待政府批准為年幼兒童接種疫苗的決定，尤其是最近幾周在Delta變體引起的感染潮中孩子們開始上學，使父母們更加焦灼，希望兒童疫苗早些投入接種，以降低孩子感染的風險。

Tiffany的女兒Ariya才8歲，對兒童疫苗的事就非常關注和期待。她表示，一旦疫苗得到FDA的授權，會第一時間帶著孩子去接種。她說，他們一家等這一天已經很久了。全家目前就只有Ariya一人未接種。因為Tiffany非常注意孩子的安全，所以很多室外家庭活動不能參加，即使參加也非常不方便。比如在與朋友聚餐時，只能讓Ariya一個人坐在角落，帶著口罩也不能與其他人交談，這樣長期下去的話，Tiffany很擔心孩子會有社交障礙，對心理健康造成影響。也因為Ariya未接種疫苗，他們一家與朋友們約好的外出旅行，最後也都取消了。

陳勤是兩個孩子的媽媽，對是否會給未滿12歲的孩子接種疫苗的決定，與先生有嚴重的分歧。陳勤覺得，為了保護孩子在學校的安全，應該為孩子們接種疫苗。陳先生對此則持不同看法，且態度非常堅決，他不主張孩子接種，他認為孩子的免疫力是很強的，即使感染了也會用自身的抗體恢復。他更怕疫苗會給孩子的免疫力在未來造成長期的影響。為此兩人爭論不休。

兒童疫苗何時可以開始接種呢？目前舊金山的家長還未從校方得到任何的通知有關於兒童疫苗的消息。舊金山疫情指揮中心也未對此事有任何的信息發布。

根據美國聯邦衛生官員的說法，輝瑞公司的COVID-19疫苗可能會在10月底前獲准為5-11歲兒童接種。時間表是基於共同開發該疫苗的輝瑞與德國BioNTech公司的預期，等待獲得足夠的臨床試驗數據後，才能獲得美國食品藥品監管局 (FDA)頒布為5-11歲的兒童組尋求緊急使用授權。FDA表示，如果輝瑞在9月底之前提交數據支持使用，10 月前幾周即可能準備就緒。FDA表示，這種緊急授權要求公司提交兩個月的試驗參與者安全數據，而完全許可則需要六個月。

疫苗 輝瑞 FDA

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