兒童疫苗要來了 兒科醫師挺 擔憂謠言作怪

舊金山東華醫院的小兒科醫師伍韻琴期待，自己的小孩子也能早些打疫苗。（東華醫院提供）

聯邦政府 正在積極審核輝瑞（Pfizer）藥廠的新冠疫苗 對於兒童的有效性，外界也關注5-11歲的兒童能夠接種新冠疫苗的事情何時將成為現實。

有兒科醫師也表示，非常期待青少年兒童疫苗的到來，但是也擔憂坊間出現的更多的謠言和虛假信息。

舊金山東華醫院的小兒科醫師伍韻琴（Lyra Ng）表示，目前聯邦政府食品藥品管理局（FDA）正在密切的觀察疫苗對於兒童的影響，尤其是在劑量大小、打針的次數頻率、以及副作用等方面。伍醫師說，像是手臂疼痛、發熱、疲倦等等，都會是常見的疫苗副作用。但是打疫苗的功用，就是防止傳染和被感染後出現嚴重疾病導致入院。

作為一個九歲小孩的媽媽，伍醫師也非常期待自己的小孩能夠打疫苗。她說，現在的疫苗測試、研究等待過程，就是為了能夠更有力的證明疫苗的安全和有效性，她自己也已經等候多時。至於疫苗的測試，她說已經有許多兒童「志願者」在父母的許可下都打了，整個的測試過程都會根據醫學界的指引來進行。

至於現在許多關於疫苗的流言蜚語，伍醫師也感到擔憂。她建議，家長們在讓小孩子打疫苗之前，都能夠諮詢自己的家庭醫師、兒童醫師等，在全面評估之後再做決定。她也給出了兩個權威的英文的網站，對疫苗有疑問和困惑的家長，都可以上去網站查詢資料。一個是美國 兒科醫學學院的網站：https://www.aap.org/，另一個是「健康兒童」機構的網站：。

對於目前許多11歲以下的小朋友都返校上課，但是他們還都未能夠接種疫苗，伍醫師表示，只要做好防疫的措施，相信校園內也會是安全的環境，當然若接種了疫苗，就更安全了。