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兒童疫苗要來了 華人家長：吃好睡飽效果好

記者劉先進／阿拉米達市報導
華人家長表示，孩子接種疫苗前，會觀望一兩周。看看其他孩子接種反應如何。（記者劉先進／攝影）
華人家長表示，孩子接種疫苗前，會觀望一兩周。看看其他孩子接種反應如何。（記者劉先進／攝影）

輝瑞公司日前宣布，在一項針對5至11歲兒童的臨床試驗中，較小劑量的輝瑞疫苗是安全的，並產生了強大的免疫反應。輝瑞公司表示，必須將其數據提交給聯邦食品暨药物管理局（FDA）進行另一輪審查。FDA代理局長伍德考克（Janet Woodcock）表示，會盡可能快些完成審查。據報導，5到11歲兒童預計可以在10月底或11月初接種。

華人社區接種疫苗的比率，比其他族裔都要高，許多華人家長都表示，一旦兒童疫苗準備好了，會讓孩子接種，但也有家長為了孩子的安全和健康，表示會作一些格外的準備。

東灣阿拉米達市（Alameda）華人家長李雨桐就表示，小兒子9歲，若疫苗批准，肯定會去接種疫苗，但在接種前還要觀望一兩周，看看別的孩子反應如何。而且需要孩子睡好覺、多吃肉，增強抵抗力，應對可能的疫苗副作用。

李雨桐說，大兒子過了12歲，所以之前已經接種了疫苗，感覺發低燒、身體有些疲憊，洗了熱水澡、睡飽了，這些反應才消退。如果小兒子要打疫苗，一定要準備充分。除了觀望一下其他孩子接種的情況，還要從營養和睡眠上做足功夫。

比如，會要求孩子早點休息，睡好覺，每天洗熱水澡。李雨桐還表示，現在有一些家長自己喜歡追電視劇，看到深夜兩三點，小孩子也跟著熬夜，或者打遊戲到兩三點，打完遊戲直接不洗澡就睡覺，父母沒怎麼管，那對孩子健康會造成影響。「小孩連睡眠都保證不了，上課無精打采，又怎麼應付得了疫苗的副作用？所以我要求孩子早點睡覺，控制遊戲時間。」

李雨桐還表示，還會讓孩子多吃點肉、攝入多一點蛋白質，增強體質和抵抗力。有些家長擔心孩子長胖，所以飲食比較清淡，這樣也不妥當。容易人讓小孩抵抗力變差。必要的肉類、蛋白質，長身體的孩子很需要。「吃得好，抵抗力足，也不怕疫苗的身體反應。」

疫苗 華人 輝瑞

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