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兒童疫苗要來了 家長談返校：風吹草動就驚心

記者李榮／灣區報導
學生已返回教室上課，但與過往的形式還是有所不同。（取自密爾比達學區）
學生已返回教室上課，但與過往的形式還是有所不同。（取自密爾比達學區）

5到12歲的小孩一直還沒有辦法打疫苗，也讓部分家長憂心。家住聖荷西的Ariel說，自己兩個小孩子一個才剛上Ｋ，一個上三年級，都還沒有到能夠打疫苗的年紀。現在已經回去學校上課，「每次校園有風吹草動，總是特別擔心。」

Ariel表示，孩子學校的防疫措施算是相當到位，但是總還是會擔心孩子有暴露在病毒之下的風險。原本與先生討論後，想要給小孩上網課，但是後來發現，網課只提供獨立學習（independent study）的選擇，而非即時的網課，因此還是決定送小孩到學校實體上學。

她表示，上學之後最麻煩的就是心理的壓力，因為年紀小的孩子，難免會比較常生病，但是在新冠病毒的陰影之下，每次只要是自己小孩，或是其他同學發燒，大家就特別擔心。像是上禮拜她的女兒就突然莫名低燒，一家人趕緊去做新冠病毒的篩檢，後來雖然是陰性，虛驚一場，但是大人小孩都還是很有壓力。

「小孩一生病，我們就要擔心，是不是我們在外面把病毒給帶回家。」Ariel說，大人打了疫苗，雖然能降低重病的機會，但是還是可能染病，且將病毒傳給他人。每次家中孩子一生病，就要承受很大的心理壓力，全家人趕緊找地方篩檢以外，還要打電話給最近有接觸的朋友與親戚，希望大家留意。孩子也不能上學，要等到症狀結束至少24小時、確認都沒事之後才能返回正常生活。

政府正在準備推動5到11歲兒童接種疫苗的事，相信到時可以幫助像Ariel這些年幼子女的家長減輕壓力。

疫苗 篩檢 防疫

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