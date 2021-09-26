兒童疫苗要來了 護士長：保護孩子健康和安全

張女士所任職的西達賽奈醫療中心。（Google街景）

距離首支新冠疫苗 問世已經過去了一年多的時間，然而兒童疫苗還沒有準備好。對於兒童接種疫苗安全性的顧慮還未正式得到科學的論證。美國食品藥品管理局(FDA )對此問題的態度也十分謹慎。根據FDA最新的統計數據，自疫情 大流行以來，全美共有約550萬兒童確診新冠病例，占總確診人數的15.7%，但死亡率相當低，約為0.00%-0.25%。

FDA在7月批准了16歲以上青少年接種新冠疫苗的許可，並表示兒童在接種疫苗後，應接受至少兩個月的健康觀察。在8月底的記者會中，官員表示會盡快完成數據收集和分析的工作，以驗證疫苗對兒童群體無明顯副作用。由於新型變種病毒的高傳染性，又正值學生開學季，FDA目前正考慮12歲以下兒童接種疫苗的可能性。

就職於西達─賽奈醫療中心（Cedars Sinai）的護士長張女士表示，家長對於疫苗的安全性抱有信心。張女士說：「對兒童接種疫苗的支持度，取決於家長的態度。」

西達─賽奈醫療中心是美國西海岸最大的非營利性醫院，擁有從初級保健到覆蓋各種疑難雜症與晚期疾病的臨床診療團隊。在疫情初期，該院醫護人員是最早一批接種疫苗的人員。

張女士表示，自己作為全美首批接種新冠疫苗的醫護人員，在接種半年後，抗體指數已經大大下降。所以要盡快全民覆蓋新冠疫苗，包括兒童。她補充道，新冠疫苗已被證實對防止傳染和減輕症狀有相當的效用，已被更多成年人接受，這一定程度上會消解家長對未來兒童疫苗安全和有效性的顧慮。

過去一周內，全美共增加了近23萬個兒童新冠病例，這是自疫情大流行開始以來，兒童病例數量第三高的一周。奇怪的是，從初夏全美確診數下降以來，兒童病例不降反增，在過去四周內有超過92.5萬個病例。專家指出，這與病毒變種和近期兒童的開學季有很大的原因。

張女士說：「我對FDA批准12歲以下兒童接種疫苗這件事，充滿信心。無數的例子告訴我們，疫苗對於新冠病毒的傳播、發病有很好的抑制作用，疫苗在拯救我們的生命，也將保護兒童的健康和安全。」