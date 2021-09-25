太平洋崗社區松樹擋視野 法院判兩戶合資移除

鄰居抗議樹木遮擋眺望美景。最後以官司戰結束舊金山高價住宅區大樹糾紛。（美聯社）

高大樹木通常在加州 處處受青睞。然而州上訴法院本周裁決，一棵位於舊金山 最富有的社區、備受爭議的高大的蒙特瑞松必須被處理掉。

周三（9月22日），州上訴法院命令太平洋崗（Pacific Heights）社區的一對夫婦移除這棵至少有32呎（10米）高的松樹，理由是一位鄰居堅持認為，這棵樹擋住了她遠眺舊金山灣及該市其他地標的視線。

這位鄰居是81歲的婦女，她與已故丈夫於1976年一起搬來舊金山的家。當他們 「看到這般壯麗的景色時，當即就拍板了」，這位婦女的律師波拿巴特（Barri Bonapart）說， 「你可以從馬連縣高地一路看到太平洋，然後是金門大橋、藝術宮、蘇沙利度、貝維迪、蒂布倫和天使 島。」

這棵松樹是由之前的居民在1999年種植的，到2019年案件開庭時，已經長到了幾十呎高，樹枝越長越寬，越長越粗。這名女士 「曾想盡一切辦法與她的鄰居合作，以期找到一個合理的解決方案」，波拿巴特說。「不幸的是，他們始終一口咬定，除非被命令，否則他們永遠不會同意重新恢復她的視野」。

於是訴訟在調解失敗後於2018年被提起。高級法院法官羅斯(Jeffrey Ross)在2019年12月發布移除這棵松樹的裁決前訪問了現場，並引用了舊金山一項旨在解決樹頂爭端的條例。他裁定道：「這棵樹在高度和寬度上快速增長，遮擋了曾經可以看到的地標和遠景。」

第一區上訴法院周三裁定支持羅斯的判決，認同在這種情況下，唯一可行的解決方案是移除該樹。佩德魯（Ioanna Petrou）法官在3-0的裁決中說，在這棵松樹較小的時候，修剪可能是有效的，但現在它已經長得太大了，怎樣修剪或打頂都無法恢復景觀，但可在不影響土壤的情況下被砍掉。依照判定，兩戶人家將分擔移除樹的費用，樹藝師估計為1800元。

樹木糾紛在該地段並不陌生。甲骨文公司(Oracle Corp.)的億萬富翁首席執行官艾利森(Larry Ellison)在2011年起訴了山下的一個鄰居，要求移除其三棵紅杉和一棵80歲的刺槐。他說，這些樹擋住了他看海灣的視野。這起訴訟以一項修剪樹木的協議而得到解決。