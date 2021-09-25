灣區慶中國國慶72周年 晚宴逾400人出席

在華商總會會長孫志雄的帶動下，各會館主席和僑界代表齊聚舞台中心祝酒。（記者李怡攝影）

從上世紀90年代開始，會址設在美國 華商總會的「美國舊金山 灣區各界華人 慶祝中華人民共和國國慶委員會」，每年9月都在舊金山華埠花園角廣場舉行升掛五星紅旗典禮並並設宴慶國慶。23日晚「慶祝中華人民共和國成立72周年國慶晚宴」在舊金山半島如期舉行。各代表委員、僑界先進，現場超過400人出席。中國駐舊金山大使館總領事王東華視頻致辭表祝福，並祝全體僑胞國慶佳節快樂。

國慶晚宴在美中兩國國歌聲中拉開序幕，全體人員起立並行注目禮，表達金山灣區各界華人對祖國繁榮昌盛的祝福。參加會議的人員包括各界眾多人士，由陽和總會館主席梁國源致歡迎詞。

國慶晚宴在美中兩國國歌聲中拉開序幕，全體人員起立並行注目禮。（記者李怡╱攝影）

出席的僑界代表還有，美國華商總會、中華總會館、寧陽總會館、陽和總會館、人和總會館、台山聯誼會、伍胥山總公所、亞洲耆英會、金山華人服務社、美國上海商會、蘇浙同鄉會、美國中山總商會、美加廣州同學會、中中同學會、美洲中華中學校、中半島國慶委員會等團體等。

宴會現場陽和總會館主席致歡迎詞、聖馬刁縣議員卡內帕（ David Canepa ）到場敬送賀狀。中半島國慶委員會主席董傑表示，作為旅美僑胞，在目前的國際形勢下，應積極的推動美中關係、促進雙邊友好往來，並對祖國母親致以最真摯的祝福。他祝愿國家繁榮昌盛、美中兩國的友誼長長久久。

在華商總會會長孫志雄的帶動下，各會館主席和僑界先進代表齊聚舞台中心祝酒，祝愿國泰民安、國家繁榮昌盛，同時也住院各僑社事業圓圓滿滿。

晚宴在熱鬧祝福聲中閉幕，大家在共慶華誕之餘也回顧了過去，展望了未來。與會嘉賓們為中華之崛起維身為炎黃子孫而自豪。