我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

灣區慶中國國慶72周年 晚宴逾400人出席

記者李怡 / 舊金山報導
在華商總會會長孫志雄的帶動下，各會館主席和僑界代表齊聚舞台中心祝酒。（記者李怡攝影）
在華商總會會長孫志雄的帶動下，各會館主席和僑界代表齊聚舞台中心祝酒。（記者李怡攝影）

從上世紀90年代開始，會址設在美國華商總會的「美國舊金山灣區各界華人慶祝中華人民共和國國慶委員會」，每年9月都在舊金山華埠花園角廣場舉行升掛五星紅旗典禮並並設宴慶國慶。23日晚「慶祝中華人民共和國成立72周年國慶晚宴」在舊金山半島如期舉行。各代表委員、僑界先進，現場超過400人出席。中國駐舊金山大使館總領事王東華視頻致辭表祝福，並祝全體僑胞國慶佳節快樂。

國慶晚宴在美中兩國國歌聲中拉開序幕，全體人員起立並行注目禮，表達金山灣區各界華人對祖國繁榮昌盛的祝福。參加會議的人員包括各界眾多人士，由陽和總會館主席梁國源致歡迎詞。

國慶晚宴在美中兩國國歌聲中拉開序幕，全體人員起立並行注目禮。（記者李怡╱攝影）
國慶晚宴在美中兩國國歌聲中拉開序幕，全體人員起立並行注目禮。（記者李怡╱攝影）

出席的僑界代表還有，美國華商總會、中華總會館、寧陽總會館、陽和總會館、人和總會館、台山聯誼會、伍胥山總公所、亞洲耆英會、金山華人服務社、美國上海商會、蘇浙同鄉會、美國中山總商會、美加廣州同學會、中中同學會、美洲中華中學校、中半島國慶委員會等團體等。

宴會現場陽和總會館主席致歡迎詞、聖馬刁縣議員卡內帕（ David Canepa ）到場敬送賀狀。中半島國慶委員會主席董傑表示，作為旅美僑胞，在目前的國際形勢下，應積極的推動美中關係、促進雙邊友好往來，並對祖國母親致以最真摯的祝福。他祝愿國家繁榮昌盛、美中兩國的友誼長長久久。

在華商總會會長孫志雄的帶動下，各會館主席和僑界先進代表齊聚舞台中心祝酒，祝愿國泰民安、國家繁榮昌盛，同時也住院各僑社事業圓圓滿滿。

晚宴在熱鬧祝福聲中閉幕，大家在共慶華誕之餘也回顧了過去，展望了未來。與會嘉賓們為中華之崛起維身為炎黃子孫而自豪。

美國 華人 舊金山

上一則

荷姆斯案 Theranos前主管出庭：公司只在乎形象

下一則

蘋果於庫比蒂諾再買樓 提供上千職位、臨時住房

延伸閱讀

國慶煙火在高雄 首採預約制僅開放2萬人入場

國慶煙火在高雄 首採預約制僅開放2萬人入場
最受潛在買家青睞的「灣區郵區」 舊金山這區最熱門

最受潛在買家青睞的「灣區郵區」 舊金山這區最熱門
南加藐視住房法 灣區NIMBY城市可能效仿

南加藐視住房法 灣區NIMBY城市可能效仿
SB9法案 灣區9縣建造近17萬戶新住房

SB9法案 灣區9縣建造近17萬戶新住房
北加祭孔大典 26日遵古禮在灣區僑教中心舉行

北加祭孔大典 26日遵古禮在灣區僑教中心舉行

熱門新聞

新州法結束了聖他克拉拉縣的獨棟住宅分區法，反應憂喜參半。（美聯社）

加州住宅新法 將引矽谷房產市場震盪？

2021-09-19 02:18
綠葉蔬菜是幫助復原的十大最佳食物之一。(Getty Images)

10大最佳食物 有助病後、術後復原

2021-09-20 02:06
北加州柏克萊最近發起一起盜竊案。小偷潛入一對夫婦家中，利用被子作吊索，偷走一個重達300磅、位於二樓的保險箱，其中有價值50萬的珠寶和傳家寶。受害者夫婦懸賞4萬，希望找回保險箱。（視頻截圖）

北加夫婦被偷50萬元傳家寶 懸賞4萬元尋物

2021-09-21 17:35
州長紐森的兩名年幼子女證實感染新冠，紐森夫婦和其他孩子檢測呈陰性。(美聯社資料照片)

剛擊退罷免 加州州長紐森兩子女確診新冠

2021-09-18 02:01
奧斯汀被推高房價，名列全美最難以負擔買房的前十名。（奧斯汀市府網頁）

全美「居不易」 聖荷西第一 舊金山第二

2021-09-21 02:00
亞裔父親Richard Kim因為用球棍痛打兒子，被警方拘捕，涉及的罪名包括「使用致命武器傷人罪」。（聖馬刁縣警方提供）

金山灣區亞裔父用球棍痛打兒子 被警方拘捕

2021-09-22 21:19

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏