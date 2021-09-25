我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

13性騷受害女運動員 聖荷西州大賠160萬

記者王子涵╱聖荷西報導
聖荷西州大將安排獨立觀察員監督學生運動員與學校職工的訓練活動。（聖荷西州大官網截圖）
聖荷西州大將安排獨立觀察員監督學生運動員與學校職工的訓練活動。（聖荷西州大官網截圖）

聖荷西州立大學（SJSU）同意向13名長期受到訓練師性騷擾的女學生運動員賠償160萬元。學校也因未正當回應、處理訓練師性騷擾行為，而違反民權法案第九條—預防學校性別歧視的法條。

根據聯邦司法部的聲明，該校學生運動員自2009年起，就接連向學校上報訓練師肖恩（Scott Shaw）有「不受歡迎的性觸摸」行為，包括對運動員私密部位的不正當觸摸。

根據學校和司法部的調查，共確定有23名被肖恩侵犯的學生。SJSU向每個人提供12萬5000元的補償金，其中的13名學生接受了這筆補償金。

SJSU學生會主席考爾（Anoop Kaur）在視訊會議上，也表達了對於學校在民權法案第九條普及的關心。她說：「在即將到帶來的10月，我們將在學生活動中注意宣傳和教育有關民權法案第九條的內容。」

學生會公共關係部長雷尼（Emily Rainey）表示，學校應該和學生會一起合作，制定出一個保護所有學生，尤其是學生運動員的計畫。

學校計畫推出全新的項目，目的在保證運動員隱私安全的情況下，建立與學校職工的有效溝通的渠道。學校表示，執行該計畫的一個重要角色是健康觀察員，學生可以向學校申請一位特定性別的觀察員參與訓練。

雷尼批評道：「學校從接到學生投訴，到真正採取干預措施，花費了足足12年。總的來說，學校更關心學校的聲譽而並不是學生。」

考爾說：「健康和安全永遠是校園的第一位。我們會繼續從過去的錯誤中學習，希望這樣的事情永遠不會再發生。」

運動員 性騷擾 司法部

上一則

德州心跳法生效 加州醫師協助墮胎

下一則

肇事者裝熱心路人？聖荷西華人尋求維權

延伸閱讀

「彈弓人」破壞汽車、建築玻璃 聖縣警方懸賞2萬元追捕

「彈弓人」破壞汽車、建築玻璃 聖縣警方懸賞2萬元追捕
最受潛在買家青睞的「灣區郵區」 舊金山這區最熱門

最受潛在買家青睞的「灣區郵區」 舊金山這區最熱門
疫情下 矽谷商用物業交易仍熱絡

疫情下 矽谷商用物業交易仍熱絡
聖荷西舊灰狗巴士站 Z&L地產「建公寓計畫」破局

聖荷西舊灰狗巴士站 Z&L地產「建公寓計畫」破局
洛杉磯-橙縣房市溢價僅5.4% 居全美第12

洛杉磯-橙縣房市溢價僅5.4% 居全美第12

熱門新聞

新州法結束了聖他克拉拉縣的獨棟住宅分區法，反應憂喜參半。（美聯社）

加州住宅新法 將引矽谷房產市場震盪？

2021-09-19 02:18
綠葉蔬菜是幫助復原的十大最佳食物之一。(Getty Images)

10大最佳食物 有助病後、術後復原

2021-09-20 02:06
北加州柏克萊最近發起一起盜竊案。小偷潛入一對夫婦家中，利用被子作吊索，偷走一個重達300磅、位於二樓的保險箱，其中有價值50萬的珠寶和傳家寶。受害者夫婦懸賞4萬，希望找回保險箱。（視頻截圖）

北加夫婦被偷50萬元傳家寶 懸賞4萬元尋物

2021-09-21 17:35
州長紐森的兩名年幼子女證實感染新冠，紐森夫婦和其他孩子檢測呈陰性。(美聯社資料照片)

剛擊退罷免 加州州長紐森兩子女確診新冠

2021-09-18 02:01
奧斯汀被推高房價，名列全美最難以負擔買房的前十名。（奧斯汀市府網頁）

全美「居不易」 聖荷西第一 舊金山第二

2021-09-21 02:00
亞裔父親Richard Kim因為用球棍痛打兒子，被警方拘捕，涉及的罪名包括「使用致命武器傷人罪」。（聖馬刁縣警方提供）

金山灣區亞裔父用球棍痛打兒子 被警方拘捕

2021-09-22 21:19

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏