13性騷受害女運動員 聖荷西州大賠160萬
聖荷西州立大學（SJSU）同意向13名長期受到訓練師性騷擾的女學生運動員賠償160萬元。學校也因未正當回應、處理訓練師性騷擾行為，而違反民權法案第九條—預防學校性別歧視的法條。
根據聯邦司法部的聲明，該校學生運動員自2009年起，就接連向學校上報訓練師肖恩（Scott Shaw）有「不受歡迎的性觸摸」行為，包括對運動員私密部位的不正當觸摸。
根據學校和司法部的調查，共確定有23名被肖恩侵犯的學生。SJSU向每個人提供12萬5000元的補償金，其中的13名學生接受了這筆補償金。
SJSU學生會主席考爾（Anoop Kaur）在視訊會議上，也表達了對於學校在民權法案第九條普及的關心。她說：「在即將到帶來的10月，我們將在學生活動中注意宣傳和教育有關民權法案第九條的內容。」
學生會公共關係部長雷尼（Emily Rainey）表示，學校應該和學生會一起合作，制定出一個保護所有學生，尤其是學生運動員的計畫。
學校計畫推出全新的項目，目的在保證運動員隱私安全的情況下，建立與學校職工的有效溝通的渠道。學校表示，執行該計畫的一個重要角色是健康觀察員，學生可以向學校申請一位特定性別的觀察員參與訓練。
雷尼批評道：「學校從接到學生投訴，到真正採取干預措施，花費了足足12年。總的來說，學校更關心學校的聲譽而並不是學生。」
考爾說：「健康和安全永遠是校園的第一位。我們會繼續從過去的錯誤中學習，希望這樣的事情永遠不會再發生。」
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