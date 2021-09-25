13性騷受害女運動員 聖荷西州大賠160萬

聖荷西州大將安排獨立觀察員監督學生運動員與學校職工的訓練活動。（聖荷西州大官網截圖）

聖荷西州立大學（SJSU）同意向13名長期受到訓練師性騷擾 的女學生運動員 賠償160萬元。學校也因未正當回應、處理訓練師性騷擾行為，而違反民權法案第九條—預防學校性別歧視的法條。

根據聯邦司法部 的聲明，該校學生運動員自2009年起，就接連向學校上報訓練師肖恩（Scott Shaw）有「不受歡迎的性觸摸」行為，包括對運動員私密部位的不正當觸摸。

根據學校和司法部的調查，共確定有23名被肖恩侵犯的學生。SJSU向每個人提供12萬5000元的補償金，其中的13名學生接受了這筆補償金。

SJSU學生會主席考爾（Anoop Kaur）在視訊會議上，也表達了對於學校在民權法案第九條普及的關心。她說：「在即將到帶來的10月，我們將在學生活動中注意宣傳和教育有關民權法案第九條的內容。」

學生會公共關係部長雷尼（Emily Rainey）表示，學校應該和學生會一起合作，制定出一個保護所有學生，尤其是學生運動員的計畫。

學校計畫推出全新的項目，目的在保證運動員隱私安全的情況下，建立與學校職工的有效溝通的渠道。學校表示，執行該計畫的一個重要角色是健康觀察員，學生可以向學校申請一位特定性別的觀察員參與訓練。

雷尼批評道：「學校從接到學生投訴，到真正採取干預措施，花費了足足12年。總的來說，學校更關心學校的聲譽而並不是學生。」

考爾說：「健康和安全永遠是校園的第一位。我們會繼續從過去的錯誤中學習，希望這樣的事情永遠不會再發生。」