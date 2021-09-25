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肇事者裝熱心路人？聖荷西華人尋求維權

記者王子涵╱聖荷西報導
蘆女士發生車禍的位置。（蘆女士提供）
蘆女士發生車禍的位置。（蘆女士提供）

出門在外，難免會遇到交通事故。然而肇事者假扮熱心路人，甚至騙過警察的故事，還是少有。家住在聖荷西的蘆女士最近就遇到了這樣的怪事。

7月2日，蘆女士像往常一樣，去家附近的超市買菜。當行走在S De Anza街和Kentwood街的交叉路口時，被一輛家用轎車從後方撞倒。蘆女士說：「我剛走了幾步，就失去了意識，我不知道發生了什麼。」

蘆女士昏迷醒來之後，發現自己已經平躺在路邊，周圍已經有至少七八名警察和消防員。

由於蘆女士身體受傷，並且無法用英文交流，所以只好坐在路邊接受醫生簡單的檢查。此時，一位懂中文的男士主動伸出援手，並且幫助她和警察之間的交流。蘆女士說：「他和警察交談了很久，並且提出送我回家，我便答應了。走的時候，這位男士還以誇張的形式作揖，感謝到場的警察和消防員的幫助。」

蘆女士沒有購買任何醫療保險，害怕沒有能力支付治療費用，拒絕了醫護人員的治療。然而由於傷勢過重，親朋好友還是在第二天撥通了醫院的急救電話。前來急救的醫師告訴蘆女士：「如果你不去醫院治療，你將會失去生命。」經過檢查，蘆女士右胸四根肋骨骨折，面部左側有輕微程度的塌陷，全身各處均有受傷。萬幸的是，考慮到蘆女士的特殊情況，醫院同意為其免除部分醫藥費。

蘆女士回憶道，案發當晚在那名「好心人」的車上，她在嘗試著回憶起車禍前發生的事情。她清晰記得，她是看到綠燈才通過的馬路。那名男子卻心懷歉意，向蘆女士表達是自己的過錯。這裡立即讓蘆女士起了疑心，在結合他在事故現場誇張的作揖動作， 蘆女士有充分的理由懷疑他就是事故的肇事者。不過由於當晚身體太過虛弱，也只是留下了那位男士的電話而已。

在親朋好友的幫助下，蘆女士聯繫到了負責本案的聖荷西警察局，警員在查看警察報告後，竟然告訴蘆女士，她是自己摔倒受傷的。

講到這裡，蘆女士再也無法抑制住自己的情緒。她表示，長達三個月的治療和康復所經歷的痛苦是無法想象的。而警察局放走了肇事者不說，竟然說自己的傷是摔傷所致。儘管現在，蘆女士正在積極尋找交通律師幫助自己維權，可是由於疫情的影響，案件推進的速度十分緩慢。她漸漸覺得，聖荷西警察局已經放棄對於案件的調查。而當晚的那名男士早已無法聯繫上了。

令盧女士可笑又可氣的是，這位肇事者自導自演，騙過了警察的詢問，甚至還親自把受害人送回家。蘆女士表示，希望通過公眾的力量，幫助自己找到事故的肇事者。

她表示，即便有了醫院的費用減免，治療的費用也高達13萬元，她無法負擔得。

蘆女士表示，她雖知道路途遙遙，但是不會放棄維權的途徑。

警察 聖荷西 醫療保險

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