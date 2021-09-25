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荷姆斯案 Theranos前主管出庭：公司只在乎形象

記者王子涵╱聖荷西報導
荷姆斯與丈夫共同走出聖荷西聯邦法院。（記者王子涵╱攝影）
荷姆斯與丈夫共同走出聖荷西聯邦法院。（記者王子涵╱攝影）

Theranos公司前實驗室主管羅森多夫（Adam Rosendorff）曾一度認為，Theranos是下一個蘋果

Theranos前創辦人荷姆斯（Elizabeth Homles）涉詐騙案在24日結束了第二周最後一天的審判，前實驗室主管羅森多夫作為控方證人出庭作證。羅森多夫2013年來到灣區，並接受了荷姆斯本人、前執行長波瓦尼（Sunny Balwani）的面試。「我當時相信Theranos有著先進的技術。我被每一位面試官的真誠和決心所打動，這將是下一個蘋果公司。」

但在僅僅幾個月後，他便逐漸失去了信心。他在當天的庭審上說：「我意識到，比起對病人的關心，公司更注重公關和營收。」

他表示，在2013年秋季與Walgreens藥店合作的項目中，他曾直接向荷姆斯表達對於公司驗血設備「愛迪生」的擔憂，並申請將上線時間推遲幾周。荷姆斯最終只將項目推遲了幾天。羅森多夫推測荷姆斯因擔心失去股東以及董事會的信任，而並沒有聽從他的建議。

羅森多夫證實，他曾親自向荷姆斯表達對於血檢結果準確性的擔憂，荷姆斯表現得十分緊張。他說：「荷姆斯很少表露自己的情緒。但是當時她身體輕微顫抖，腿也一直在抖動。」

荷姆斯的律師提出抗議，認為證人對於荷姆斯收到壓力的描述不實。法官同意將這段證詞刪除。

荷姆斯案審理至今，所有控方證人的證詞中都有一個共同點—血檢儀器測試精度存在巨大偏差。作為前實驗室主管，羅森多夫是這樣描述的：「愛迪生儀器不能同時運行多項檢測，綜合檢測要借助其他公司的儀器才可以完成。」他表示，「愛迪生」並不是為檢測一般化學成分而設計的，例如鈉、葡萄糖等。

一份由荷姆斯發給羅森多夫的郵件顯示，羅森多夫被要求將第三方公司的標誌在檢測流程中隱藏。

根據聖荷西聯邦法院的安排，前Theranos實驗室主管羅森多夫將在下周的庭審中繼續出庭。如果荷姆斯被判有罪，她將面臨最高20年的刑期以及275萬元的罰款。

檢測 面試 蘋果

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