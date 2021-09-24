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馬連縣、沙烏地王儲 爭購海水淡化廠

編譯組／馬連縣電
馬連縣與沙烏地王儲爭購海水淡化工廠系統（Getty Images）
馬連縣與沙烏地王儲爭購海水淡化工廠系統（Getty Images）

馬連市考慮購買三個海水淡化廠來生產淡水，提供民間使用，對抗乾旱威脅，沒想到卻面臨一個意料之外的商業競爭對手：沙特阿拉伯王儲賓沙勒曼 (Mohammed bin Salman)。

如果目前乾旱持續下去，馬連市水利局的蓄水池明年夏天將全部乾涸。市水利局面臨嚴峻挑戰，考慮以3000萬元價格，向澳洲公司Osmoflo租用兩座行動型的海水淡化廠。馬連水利局上周獲悉Osmoflo另可提供一座行動型海水淡化廠，而且購買這座海水淡化廠比租用更為划算。

然而消息傳來，沙特阿拉伯王儲賓沙勒曼也想用Osmoflo公司這三座海水淡化廠，在紅海邊興建其超級城市Neom。賓沙勒曼已成立一個開發Neom 超級大城的公司，名稱也是Neom。賓沙勒曼本人就是Neom 開發公司的董事長。

根據報導，賓沙勒曼計畫花5000億元，興建總面積一萬平方哩的超級大城Neom，城市內有奢華設施如超級人造月亮，會在黑夜裡發光的海灘，無人飛機動力計程車，專門清理房間的機器人管家，一個類似侏羅紀公園的遊樂區。

然而根據報導，如果沙特王儲推行他的幻想城市，當地約2萬名Al Huwaitat部落族民眾將被迫遷離家園。

雖然馬連市考慮與沙特王儲競標，租用或購買海水淡化廠，馬連水利局主任謝里爾 (Paul Sellier)表示，海水淡化仍是次要選擇。馬連市目前比較熱中興建一條長達八哩的輸水管，穿越Richmond-San Rafael 大橋，從沙加緬度谷農業用地將水輸送到馬連縣。

馬連市府官員表示，他們比較熱中於興建輸水管，其主要因素為這種運水方式，每天仍然可以從沙加緬度谷取得1000萬加侖到1500萬加侖用水。可是三個海水淡化廠每天只能生產540萬加侖淡水。

根據馬連市水利局，租用三座海水淡化廠每年租金約為3500萬元，每年操作費為600萬元。謝里爾說，水利局目前仍與Osmoflo公司討論購買海水淡化廠價格。

海水淡化選擇也引起了環保考量，主要原因是海水淡化使用電力，為目前飲用水處理所使用電力的四倍。此外海水淡化也會將鹽分排放到舊金山灣。

如果要裝設輸水管，水利局必須要在明年7月前購買所有水管與相關設備。根據專家估計，整個水管架設工程必須花費6000萬元到9000萬元之間。馬連市計畫為此水利大工程推出公債。馬連水利局委員布拉格曼 (Larry Bragman) 表示，這不是一個簡單的決定。

租金 澳洲 舊金山

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