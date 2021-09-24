聖馬刁B街永久關閉 打造戶外餐飲區

民眾喜歡戶外用餐的感覺。（推特截圖）

聖馬刁市中心B街的兩段街道將被永久關閉，該區域將為戶外餐飲和公共活動創造更多的空間。

本周一聖馬刁市議會投票 決定，將永久關閉B街第一和第二大道和第二和第三大道之間的車道。

自2020年6月以來，市議會便延長該路段的關閉時間，並允許附近商戶、餐館使用戶外空間進行餐飲和停車服務。事實上，每逢周末這裡都會格外熱鬧，戶外餐飲區域擠滿了等待用餐的顧客。

議員們都為該舉措投出了贊成票。議員表示，更多的公共空間將被釋放，是對城市、社區以及經濟都有利的舉措。

聖馬刁市長羅德里格斯（Eric Rodriguez）說：「像這樣的決定需要遠見和勇氣，我真的相信，未來幾代人都會十分高興我們在2021年採取了這樣的行動。」市長補充，「它不會從第一天起就令人滿意。我認為該項舉措的好處需要一段時間來體現，但我認為這將是值得等待的。」

該條例將限制所有車輛進入封閉的街道，除了緊急車輛和維護車輛。垃圾車會在每天凌晨1時至上午10時進入該區域。

為了便於永久性關閉街道，該市意在用可伸縮的路障取代注水的路障。另加上一些交通信號燈和標識的改變，這一花費將會超過40萬元。

長期來看，這一項城市規畫改變將會花費約400萬元，議會將在未來批准這筆款項。

一些市民表示，封鎖街道將大大減少附近區域的停車位，其中殘疾人將難以在商店附近找到停車位。市民建議在附近增加停車場、尤其是殘疾人車位。然而，更多的民眾表示，贊成封鎖街道的決定，他們表示喜歡戶外用餐的感覺。

該條例將於10月底正式生效。