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SB9法案 灣區9縣建造近17萬戶新住房

編譯組╱灣區22日電
柏克萊加大特納中心研究指出，加州SB9新法案可增加舊金山約8500戶住房，更會對整個灣區發生重大影響，在9個縣共建造近17萬戶新住房。(Getty Images)
柏克萊加大特納中心研究指出，加州SB9新法案可增加舊金山約8500戶住房，更會對整個灣區發生重大影響，在9個縣共建造近17萬戶新住房。(Getty Images)

加州州長紐森上周簽署兩項重要住房法案，旨在藉著增加全州住房密度，協助緩解加州極端住房短缺問題。其中一項法案SB9允許在大多數畫為獨戶家庭住宅使用的分區，可進行地塊分割(lot-splitting)及建造雙併建築(duplex-building)；另一項法案SB10則是在主要交通樞紐附近簡化建築物至最多十個單位。

「美國住房調查」(American Housing Survey，簡稱AHS)數據顯示，舊金山都會區(也包括大部分東灣，包括屋崙與海沃)與其他都會區相比，在住房類型組合相對平均。比其他都會區除波士頓以外，2-4個單位建築物的所占比例更小；除此之外，大部分建築類型，在大型城市屬於中等範圍。比起其他大型都會區，舊金山有相對較少的獨戶住房，約占所有住房單位的60%，其他都會區獨戶住房比例平均約占66%。然而，舊金山也是僅次於紐約的第二大都會區，紐約獨戶房屋所占比例，則是所有都會區中最少。

舊金山規畫部門主任希利斯(Rich Hillis)表示，相信SB9、SB10兩項法案將協助城市將部分獨戶房屋、或至少部分土地可轉換成中等範圍的住宅建築，例如雙併、三併或四併建築住房，使其成為舊金山主要住房型態。這種建築形式通常被視為都會住房的「流失中階」(missing middle)房屋類型，可在不建造社區居民經常反對的高層大樓情況下，增加社區住房的密度。

希利斯指出，舊金山過去十年大部分以高樓建築為主。根據市府規畫部門數據，舊金山在2011-2020年間，特別是在城市西側，一棟樓內有20個住戶單位以上的建築物增加了31%；於此同時，內含有2-19個單位的建築物，僅增加1.3%。他認為，SB9、SB10法案將具影響力，增加力量解決舊金山過去30年住房不足的事實。

希利斯表示，由於舊金山獨戶住宅地太小，沒有足夠土地增蓋。柏克萊加大特納中心(Terner Center)最近研究也指出，SB9法案僅可增加舊金山約8500戶住房，但卻會對整個灣區發生重大影響，在9個縣共建造近17萬戶新住房。

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