亞馬遜拓基地 買下東灣採石場土地

亞馬遜在布利桑頓東部採石場獲取大塊土地。（美聯社）

亞馬遜 公司已經在布利桑頓東部一湖泊和採石場地區購買了大片土地，這筆交易為這個電子商務巨頭創造了潛在的擴張基地。

布利桑頓市官員十年前就開始對這一基本未開發的區域進行了仔細研究，但沒有制定出明確的計畫。根據16日提交給阿拉米達縣檔案局的文件，亞馬遜為這些地產支付了7500萬元。

總部位於西雅圖的亞馬遜屬下擁有布利桑頓這塊大面積土地的是Amazon.com Services，這家科技巨頭的商業和快遞部門。根據阿拉米達縣的文件，賣方是Lionstone投資 公司的一個分支機構。

剛剛提交的契約並沒有準確顯示亞馬遜從Lionstone公司購買了多少土地，這是因為該縣的財產文件只表明亞馬遜購買了部分地塊，但沒有明確說明到底有多少。但根據布利桑頓市公布的一份2012年的文件， Lionstone在該地區估計擁有的土地面積為304畝，與房地產 公司本月賣給亞馬遜的面積相符。該文件是一份關於 東布利桑頓特定計畫的 「初步背景報告」。

布利桑頓尚未對這一地區的未來做出任何最終決定，亦無任何明確的初步計畫。城市規畫文件顯示，至少截至2012年這304畝的土地只在被零星使用。「Lionstone集團的土地部分位於布利桑頓市範圍內」，市政府2012年的研究報告說。「它包括一個小型辦公樓，重型設備維修車間，有限的倉儲空間，潤滑油儲存棚，和兩個臨時辦公樓」。

亞馬遜現在擁有的一大片土地在Stanley大道和山谷大道的拐角附近，在Shadow Cliffs休閒區的對面；另一部分在El Charro路和Stoneridge路附近。

根據阿拉米達縣的紀錄，一些剛剛買下的地塊曾被列為空置的商業用地，而另一些則被列為沙石場的場地。亞馬遜公司的商業和快遞綜合設施可以符合商業用地的要求。

根據2012年的城市報告，亞馬遜購買的這塊土地是東布利桑頓1000畝特定計畫區的一部分，屬於更大的Livermore-Amador谷採石場土地。報告說：「這一地區已經成為吸引業主和布利桑頓市對未來再利用和保護方面進行規畫的主題」。