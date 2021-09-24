對抗野火乾旱 加州加碼近10億

加州州長紐森（右二）聽取紅杉和國王峽谷國家公園總監喬登（右一）解釋如何使用防火毯保護珍貴巨杉。（美聯社）

儘管已花費數十億元防火，但未見成效，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）23日再批准近10億元資金因應野火、乾旱和氣候變遷 。

加州去年花費34億元防火，是15年前的四倍以上，這筆錢大部分都用來滅火。隨著氣候變遷造成野火規模愈來愈大、氣溫愈來愈高，滅火工作也愈來愈吃力不討好。

紐森23日的撥款使加州今年的防火預算金額累積超過150億元，這筆撥款也是加州2625億元破紀錄營運預算的最後一部分。

自2020年初起，加州已發生約1萬6000起野火，燒毀的土地面積超過640萬畝，占加州土地總面積的6.5%。加州自然資源局局長克勞福特（Wade Crowfoot）指出， 加州史上前七大山火中有六場發生在2020年8月之後。今年，有兩場山火破天荒燒到塞拉內華達州山脈（Sierra Nevada Mountains）山頂，其中一場迫使旅遊勝地南太浩湖（South Lake Tahoe）全城撤離。

這些山火猛烈到甚至威脅了具有抗火性的3000年歷史巨型紅杉森林，消防官員不得不用耐火材料包裹世界上體積最大的薛曼將軍樹（General Sherman），以免它被火燒毀。

紐森23日視察紅杉國家公園（Sequoia National Park）時說：「你無法在幾年內重建一棵巨型紅杉。我的意思是，你可以重新種一棵紅杉，但得等3000年後才能享受它。」

科學家很久以前就警告，隨著全球不斷暖化，氣候會變得更異常。過去30年來，氣候變遷使美國西部愈來愈乾熱。

鑑於乾旱使加州森林過度乾燥、火災風險提高，立法會今年稍早不尋常地通過了5億元防火緊急撥款。由於預算充足，紐森23日再加碼近10億元。這筆新預算大部分將用於清理易引燃火災的乾枯樹木和樹叢、聘請檢查員確保加州野火好發區新建房屋是否符合使用耐火材料的規定，以及在條件適合時實施策略性燃燒防止出現野火。

紐森表示，新資金是因應氣候變遷的150億元計畫中的一部分，這是加州史上對抗氣候變遷做出的最大承諾。

紐森23日還批准12億元的水回收計畫，用來清潔受污染的水源和提供補助金幫助社區因應氣候變遷。