新變種病毒R.1 加州已達53例

數據顯示，加州已有50多個R.1變種病毒病例，但灣區還未發現。（Getty Images）

肯塔基州一家療養院上半年爆發集體感染一種新變種新冠病毒R.1，感染者包括已接種和未接種疫苗 者，本周登上媒體新聞頭條。

源自日本的R.1變種病毒 目前在美國還未大規模傳播。從2020年3月以來，包括加州 在內的47個州發現的R.1病例總數約2000宗，占全國新冠病例不到0.05%。數據顯示，R.1病例自今年8月以來已逐漸減少。

聯邦疾病防治中心（CDC）報告指出，今年3月在肯塔基州一家療養院爆發的集體感染是由R.1造成，當時院內九成居民和半數員工已接種疫苗。CDC表示，R.1具有所謂的「多重棘狀蛋白突變」（multiple spike protein mutations），意味它可能可以更容易逃避抗體。換句話說，與其他變種病毒相比，已接種疫苗者較易感染R.1。不過，已接種疫苗者感染R.1的機率仍比未接種疫苗者低，而且疫苗對R.1仍然有效。

由於R.1還未被加州列為重點觀察病毒，因此還未被列入加州的變種病毒追蹤單中。

加州衛生廳表示，截至9月23日，加州共發現53例R.1病例，其中51例是在2021年5月前確診。有進行變種病毒追蹤的灣區馬連縣、聖他克拉拉縣和蘇諾瑪縣至今還未發現任何R.1病例。

蘇諾瑪縣衛生局發言人說：「蘇諾瑪縣一直對變種病毒進行基因排序和監測工作，但尚未發現任何R.1病例。目前，我們最關注的還是Delta變種病毒，因為現在大部分的病例仍是Delta變種病毒造成的。」

馬連縣衛生局發言人韓卓克斯（Laine Hendricks）也表示馬連縣還未出現R.1病例，過去五周所有的確診病例都是Delta病例。