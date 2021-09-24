加州新法 大型零售商禁解雇未達工作目標倉庫員工

紐森簽署新法，加州成為全美首個禁止大型零售商解雇未達工作目標倉庫員工的州。(Getty Images)

加州州長紐森22日簽署新法案，讓加州成為全美首個禁止大型零售商解雇未達工作 目標倉庫員工的州。新法源自於電商巨頭亞馬遜 公司有意加快向消費者提供商品的速度，而將沒有與處理包裹有直接關係的任何事，全部計算為任務之外，包括上洗手間與休息時間。

新法也禁止亞馬遜與其他相似業務公司，對遵守健康與安全法律的員工進行紀律處分，並允許員工對未達不安全工作目標或反向報復進行起訴。法律適用於所有倉儲中心，儘管主要是針對亞馬遜等大型零售商。

紐森在新聞稿宣布簽署新法時表示，不允許公司將利潤至於員工之上。

這項新法AB 701是由民主黨眾議員龔薩雷斯(Lorena Gonzalez)起草，她是一名律師也是前勞工 領袖。龔薩雷斯指責亞馬遜對倉庫工人進行紀律處分，跟蹤員工行動，以確定與移動包裹無直接關係的任何事情，都視為是「任務之外」(off-task)。她表示，亞馬遜推促員工將自身健康暴露於風險之中，僅為了能達到隔日遞送目標，他們甚至不能在不擔心報復的情況去上廁所。

亞馬遜並未對龔薩雷斯所起草法案或指控發表回應。

法律規定大型倉儲雇主有30天時間向員工公布工作內容目標。若員工認為他們被指定的工作內容可能引起不安全行為，可要求提供90天的工作紀錄內容，說明他們工作速度符合或未達到目標。90天的任何紀律處分都被視為報復，員工向公司或州府機構投訴不安全工作內容之後 90 天內的任何紀律處分也是如此。

龔薩雷斯引用數個勞工組織包括「倉庫勞工資源中心」(Warehouse Worker Resource Center)與「策略組織中心」(Strategic Organizing Center)報告，指出亞馬遜員工比在其他倉庫工作的勞工，更容易遭到嚴重傷害。在新法之下，加州職場監管機構將必須考慮調查，工作場合或雇主的每年員工受傷比率，是否比倉儲業的平均年工傷率高出至少 1.5 倍。