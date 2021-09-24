楊文姬就任舊金山康樂公園委員 華裔女性第一人

楊文姬（左）說道，很榮幸得到市長的信任，並對支持她的華埠社區組織和個人表達感謝。（記者李怡／攝影）

舊金山 市府的康樂公園局，迎來首位華裔 女性委員。9月23日正午時分，在舊金山林肯公園(Lincoln Park)，市長布里德出席並主持了楊文姬（Vanita Louie）就職「康樂公園委員會」（Recreation and Park Commission）委員的任命宣誓儀式。

活躍於華裔社區的楊文姬（左二），獲得舊金山市長布里德任命擔任為期四年的康樂公園委員。（記者李怡／攝影）

活躍於華裔社區的楊文姬，獲得了四年的康樂公園委員的任期。舊金山市議員、市府官員、社區領袖、受邀的家庭成員、休閒和公園部門總經理Phil Ginsburg、現任專員以及監事會成員到場參加並表示祝賀。

康樂公園委員會由市長任命的七人委員會管理，任期四年。根據憲章，康樂公園委員會主要是一個決策機構，負責制定康樂公園部運作的政策。這個委員會負責整個舊金山的220多個公園、遊樂場和開放空間以及城市範圍以外的兩個公園。其中包括諸如Camp Mather、金門公園、哈丁高爾夫球場、科伊特塔、美術宮等地。

市長布里德說，之所以讓楊文姬成為重要的委員之一，是因為在楊文姬眼裡，只要是對社區和市民有利的，她都不惜花費自己的時間，相信楊文姬能夠更好地服務社區。布里德表示，在過去的一年時間裡，可以看到城市公園在市民們的生活中所起到的積極作用，所以也必須找到一個愛護城市和懂得如何愛護這個城市綠地的人得到委任。

楊文姬（右五）與到場祝賀的眾多來賓合影。（記者李怡／攝影）

楊文姬說，自己在舊金山長大，在許多的舊金山公園內都有美好的回憶。她出生成長於舊金山，與華埠 的淵源也很深。她在華埠東華醫院出生，父輩是上海人，祖輩Tong Yee Foo是華埠知名的糖果師傅。

楊文姬也曾經是華埠扶輪社（Rotary Club）的主席，至今也在華埠扶輪社社團內相當活躍。退休之前，她在酒店旅遊業有超過25年的經驗。2017年，她獲得了Gum Moon婦女居住中心頒發的傑出社區服務獎。

宣誓就職儀式上，楊文姬表示，很榮幸得到市長的信任，並對支持她的華埠社區組織和個人表達感謝。她告訴大家，「舊金山的公園即使不是世界上最好的，我認為也是世界一流的。我一直在觀察在舊金山大大小小的公園，他們是城市裡一個很好的平衡器。不管是窮人、富人還是無家可歸者，都可以享受到公園的空間。所以很期待與董事會的成員一起出色地服務」。