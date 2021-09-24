北加南灣台灣同鄉會年會25日登場 會長：歡迎鄉親同聚

第52屆北加州南灣台灣同鄉會年會將於本周六在金山灣區華僑文教中心舉辦。（記者王子涵/攝影）

第52屆北加州南灣台灣 同鄉會年會將於本周六（25日）在灣區 華僑文教中心舉辦。同鄉會會長詹偉蓮、顧問李漢文、顧問李萍萍在23日舉辦記者會，歡迎各位鄉親在同鄉會上相聚。

由於疫情 的原因，台灣同鄉會在去年停辦了一年。考慮到鄉親希望能有機會再次重聚，今年的同鄉會將恢復進行，但會嚴格遵守聖他克拉拉縣衛生部門對於舉辦大型活動的防疫要求。

會長詹偉蓮表示，本屆同鄉會為鄉親準備了豐富多彩的活動，包括呼啦圈大賽、兒童歌唱、摸彩活動、服裝走秀、卡拉OK等。她說，鄉親們一定要盡早到達場地，會場將會在9時45分開始迎接客人。

台灣文化體育協會首席顧問傅紅玉表示，起初美國的鄉親比較少，大家都會互相串門聚餐人數增多了，便提出了年會聚餐的想法。同鄉會已經有50多年的歷史，最初只是幾十人的小聚會。而發展到現在，18年同鄉會的參加人數達到了2000人，很是熱鬧。 台灣文化體育協會首席顧問傅紅玉博士。（記者王子涵/攝影）

傅紅玉說：「很感謝文教中心能為此次活動提供場地，讓鄉親們匯聚一堂。」

僑務委員李漢文表示，本次同鄉會很高興邀請到僑務委員長童振源、立法委員莊瑞雄、金山灣區華僑文教中心主任閻樹榮、舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪、庫比提諾市議員魏虹、費利蒙市議員黃潔宜、密爾比達市學區委員Michael Tsai等重要來賓。她說，很高興同鄉會已經跨進第52年。由於會員老齡化的影響，會員數較以前有所減少。希望同鄉會可以一代一代傳下去，並歡迎年輕的朋友加入進來。 僑務委員李漢文。（記者王子涵╱攝影）

此次同鄉會的主持人之一，南灣台灣同鄉會顧問王淑梅表示，由於疫情的影響，此次同鄉會的規模並沒有像以前那樣大，不過希望大家可以回到同鄉會相聚。

李漢文強調，來賓一定要佩戴口罩。同鄉會將對每一位來賓測量體溫，並提供乾洗手液。如果已經注射了兩針新冠疫苗，還需出示疫苗卡，以保證大家健康與會。