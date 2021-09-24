北加南灣台灣同鄉會年會25日登場 會長：歡迎鄉親同聚
第52屆北加州南灣台灣同鄉會年會將於本周六（25日）在灣區華僑文教中心舉辦。同鄉會會長詹偉蓮、顧問李漢文、顧問李萍萍在23日舉辦記者會，歡迎各位鄉親在同鄉會上相聚。
由於疫情的原因，台灣同鄉會在去年停辦了一年。考慮到鄉親希望能有機會再次重聚，今年的同鄉會將恢復進行，但會嚴格遵守聖他克拉拉縣衛生部門對於舉辦大型活動的防疫要求。
會長詹偉蓮表示，本屆同鄉會為鄉親準備了豐富多彩的活動，包括呼啦圈大賽、兒童歌唱、摸彩活動、服裝走秀、卡拉OK等。她說，鄉親們一定要盡早到達場地，會場將會在9時45分開始迎接客人。
台灣文化體育協會首席顧問傅紅玉表示，起初美國的鄉親比較少，大家都會互相串門聚餐人數增多了，便提出了年會聚餐的想法。同鄉會已經有50多年的歷史，最初只是幾十人的小聚會。而發展到現在，18年同鄉會的參加人數達到了2000人，很是熱鬧。
傅紅玉說：「很感謝文教中心能為此次活動提供場地，讓鄉親們匯聚一堂。」
僑務委員李漢文表示，本次同鄉會很高興邀請到僑務委員長童振源、立法委員莊瑞雄、金山灣區華僑文教中心主任閻樹榮、舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪、庫比提諾市議員魏虹、費利蒙市議員黃潔宜、密爾比達市學區委員Michael Tsai等重要來賓。她說，很高興同鄉會已經跨進第52年。由於會員老齡化的影響，會員數較以前有所減少。希望同鄉會可以一代一代傳下去，並歡迎年輕的朋友加入進來。
此次同鄉會的主持人之一，南灣台灣同鄉會顧問王淑梅表示，由於疫情的影響，此次同鄉會的規模並沒有像以前那樣大，不過希望大家可以回到同鄉會相聚。
李漢文強調，來賓一定要佩戴口罩。同鄉會將對每一位來賓測量體溫，並提供乾洗手液。如果已經注射了兩針新冠疫苗，還需出示疫苗卡，以保證大家健康與會。
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