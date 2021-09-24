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美國中華藝術學會聯展 展出105歲侯北人大作

記者李榮／聖荷西報導
灣區藝術大師侯北人（第二排中）將在聯展中，展出精選作品。（張逸平提供）
灣區藝術大師侯北人（第二排中）將在聯展中，展出精選作品。（張逸平提供）

美國中華藝術學會宣布2021「藝海生輝」聯展將於9月25日至10月6日在硅谷亞洲藝術中心舉行，展出105歲的藝術家侯北人過去十年的三幅潑彩大作「峽江秋色」、「廬山三疊泉」、「長白朝霞圖」以及21位會員近70幅自疫情以來的作品。

美國中華藝術學會介紹，美國中華藝術學會成立於1979年，由執教於太平洋藝術聯盟（Pacific Art League）的侯北人倡導，得到灣區中、美人士的支持，將推動中國傳統繪畫藝術及抽象潑彩理念之合而為一，也成為現代中國繪畫的一條主流。

美國中華藝術學會將舉辦2021「藝海生輝」聯展。（張逸平提供）
美國中華藝術學會將舉辦2021「藝海生輝」聯展。（張逸平提供）

40多年來，學會不時舉行與中國大陸的藝術交流活動。侯北人更帶領學員到大陸旅遊考察，並在多個美術館舉辦過跨國畫展與講座。灣區會員每年均在硅谷亞洲藝術中心聯展，大家的畫風都不同，會員中有八、九十歲的畫家，展現學畫40餘年的成果；也有才學畫數年的年輕的後起之秀，「但他們在對中國書畫的追求和愛好上，都是非常認真而執著的。在繪畫創作上，有的加入中國書法元素，有的中、西合璧，在傳承及創新方面，不遺餘力。這也是美國中華藝術學會所追求的目的。」

學會新任會長為曾慶群。曾慶群在疫情中臨危受命擔起重任，除了維持學會正常運轉外，在個人創作上也有不斷創新。此次展出的「金剛經系列」之一，用自己最欣賞的「應無所住，降伏其心」八字排列組合，「環環相扣，又用剪紙、噴墨等技法製造陰陽效果，達到一種不生不滅的視覺效果，耐人回味」。年輕會員王婷的抽象潑彩系列突破了以往的構圖和配色，層次感豐富。馮麗清的作品在用色、用筆和肌理上都有印象派的感覺。錢蔡雅萍的潑彩山水構圖大氣穩健，傳統筆墨與潑彩共同展現出水墨的意境。

學會會員張逸平表示，疫情期間會員還是每兩個月一次在線上聚會，分享創作之成果，已經40多年；而侯北人老師更說：「40年的風雨中的奮鬥努力，在丹青路上有成，有貢獻。希望更進步、更奮鬥、更光輝。」

「藝海生輝」美國中華藝術學會 2021聯展開幕時間：9月25日下午2時。地址：硅谷亞洲藝術中心（3777 Stevens Creek Blvd., 4th Floor, Santa Clara）。開放時間：周二至周六上午11時至下午4時30分。

聯展中將展出105歲的藝術家侯北人過去十年的三幅潑彩大作。（張逸平提供）
聯展中將展出105歲的藝術家侯北人過去十年的三幅潑彩大作。（張逸平提供）

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