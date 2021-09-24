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涉縱火釀北加沙斯達縣山火 巴洛阿圖婦被捕

編譯組／美聯社沙斯達縣23日電
住在離「小鹿山火」不遠的居民在撤離前灑水保護房屋。（美聯社）
住在離「小鹿山火」不遠的居民在撤離前灑水保護房屋。（美聯社）

灣區一名婦人涉嫌在北加州沙斯達縣（Shasta County）縱火，導致爆發快速移動的火災、迫使當局23日發布撤離令，這名婦人已被捕。

加州森林防火廳（Cal Fire）23日發表聲明表示，火場附近的採石場工人說，看到一名行為怪異的婦人22日下午擅自闖入起火點地區。當天稍晚，這名來自灣區巴洛阿圖的30歲婦人蘇維涅娃（Alexandra Souverneva）從靠近防火線的樹叢中走出，告訴消防員她有脫水現象，需要就醫。

蘇維涅娃被送往醫院進行評估和治療後，接受加州森林防火廳和執法單位的詢問。官員認為蘇維涅娃是縱火者，因此將她關進沙斯達縣監獄（Shasta County Jail）。

這場火災被命名為「小鹿山火」（Fawn Fire），在地形陡峭崎嶇的樹林裡燃燒，截至23日傍晚面積為1280畝，僅5%受控。

由於「小鹿山火」在瑞定（Redding）以北的山門（Mountain Gate）地區燃燒，沙斯達縣警局23日對當地發布撤離令，居民被要求前往瑞定的沙斯達社區大學（Shasta College）停車場集合，其他地區民眾則被告知要做好隨時撤離的準備。目前受大火威脅的建築物約2000棟，還不清楚已撤離的人數有多少。

森林防火廳表示，今年加州大火已焚地234萬9440畝，燒毀超過3200棟房屋、商店和其他建築，現在全州有超過9000名消防員在對抗10場大火，其中兩場正在塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）西側的巨型紅杉森林中心燃燒。這些火災產生的煙霧不斷往中谷南部和洛杉磯地區飄去。

官員表示，多年來，他們一直使用謹慎的策略性管控燃燒法（prescribed burns）來清除可能引發野火的乾枯植被。美國漁獵局（U.S. Fish and Wildlife Service）副消防主任克里斯多夫（Ed Christopher）表示，因為長期使用策略性燃燒法，加上現在進入國家公園的火勢並不強烈，他們對大火會對公園造成災難性破壞的恐懼已大大減少。

克里斯多夫說：「因此，我們認為，巨杉森林（Giant Forest）大部分的樹木應該都能倖存，就像數千年以來那樣。」

加州 灣區 山火

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