應對老人失智症 安樂居專業團隊出招

安樂居Powell中心社工組長陳慧思指出，安樂居有醫師，社工，家庭護理師，營養師，運動師等等，讓長者的身體、心靈都能夠得到幫助。（視頻截圖）

對於老人失智 症，阿茲海默症 的預防、治療，仍然是醫學界的難題。服務長者的安樂居（On Lok），也有專業的團隊出招應對老人失智症，既能夠幫助長者穩定病情，也可以幫助長者的家人了解長者的情況，有針對性的照顧長者。

安樂居Powell中心社工組長陳慧思，在安樂居服務多年，非常有照顧長者的經驗。她說，社工的工作內容很多，包括要提供各式各樣的服務給老人家，這就是需要有整個團隊的合作，對於不同的需要，就會有不同的服務配套。而且團隊會跟家人有定期溝通，向家人提供支援。

陳慧思說，老人失智症表現在記憶力衰退，認知能力衰退，判斷能力下降，情緒方面的變化，這些都會影響他們的生活。而阿茲海默症則是因為腦部退化而引起。

比如，一些老人家有時候忘了吃藥，忘記很多事情，都是病癥。嚴重一點的情況，像是煮飯時忘了關火，或者是到中後期，有些老人家出門之後忘了回家的路，都需要格外注意。

在安樂居，就會有一整個團隊來幫助患有老人失智症的長者。陳慧思指出，團隊中包括有醫師，社工，家庭護理師，營養師，運動師等等，讓長者的身體、心靈都能夠得到幫助。至於長者的家人，安樂居也會定期安排支援小組的對話，讓團隊和家屬保持暢通的對話渠道。安樂居也會有對於長者認知能力的檢測 ，以及根據家人的描述，來確認老人家的病情。

陳慧思表示，老人失智症的情況其實很普遍，安樂居可以透過自己專業的團隊，幫助長者穩定病情。她也說，如今80歲根本不算老，而是人生的另一個黃金階段。

想要加入安樂居「長者全面護理計畫」（PACE）的長者，都可以前來諮詢。年滿55歲，居住在舊金山、佛利蒙（Fremont）、紐華克（Newark）、聯合市（Union City），以及聖他克拉拉縣的合資格長者，都可以申請加入安樂居。如需諮詢請致電866-526-9622，或者登錄網站onlok.org/pace查詢。