Theranos前員工出庭作證：血檢誤診流產

如果罪名成立，荷姆斯將面臨最高20年的刑期以及275萬的罰金。（記者王子涵/攝影）

荷姆斯（Elizabeth Holmes）詐騙 案本周第一次開庭，迎來了首名使用過Theranos公司血檢服務的證人古爾德（Brittany Gould）。她在法庭中作證，Theranos公司曾錯誤診斷自己流產。

古爾德是控方計畫傳喚的11名病患中的其中一位。

古爾德表示，由於曾有過三次流產經歷，於是得知自己懷孕後，她前往了住家附近的Walgreens，並預約Theranos公司的血液檢測 服務。她希望透過檢測荷爾蒙，好讓專業醫師確認並能更好地監督自己身體狀況。

當她聽完了Theranos公司代表的介紹後，古爾德十分驚訝服務的低成本和便捷性。她說，考慮到醫療保險 可以平攤Theranos服務的大部分費用，於是在2014年選擇Theranos公司的HCG荷爾蒙測試。

然而檢測結果並不如人所願。醫師扎克曼（Audra Zuchman）手中拿著檢測報告，告訴古爾德，她再次流產了。

扎克曼說：「我記得我曾對古爾德說，這一次懷孕仍無法成功，這將導致你第四次流產。」扎克曼隨後又補充說，「流產在醫學上並沒有複雜的解釋。」

但出乎意料的是，另外兩份來自醫療巨頭Quest公司的檢測結果卻顯示，古爾德的懷孕是成功的。並且最終，古爾德產下了一名健康的嬰兒。

隨後，扎克曼醫師向Theranos公司提交了投訴，並再也沒有向患者推薦Theranos公司的服務。「我十分懷疑檢測結果的真實性，作為一名醫師，我十分後悔讓我的病人使用他們的服務。」

交互詢問下，荷姆斯的律師特雷茲（Katie Trefz）表示，扎克曼所在的診所從2014年9月至2016年10月共接受了將近2萬份來自Theranos公司的檢測報告，其診所也參與了Theranos2015年的學術調查項目。扎克曼醫師均表示不知情。

在這僅有的一次誤診報告中，出錯的原因是由於一項輸入型數據錯誤，導致結果偏差。荷姆斯也親自簽署了道歉信，向病人道歉，並稱「這些錯誤是極其稀少的」。

如果罪名成立，荷姆斯將面臨最高20年的刑期以及275萬元罰金。