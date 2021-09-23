我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫苗涵蓋率突破5成 累計接種逾1358萬劑

重開休士頓、成都總領館？秦剛：美方需先有行動

Theranos前員工出庭作證：血檢誤診流產

記者王子涵╱聖荷西報導
如果罪名成立，荷姆斯將面臨最高20年的刑期以及275萬的罰金。（記者王子涵/攝影）
如果罪名成立，荷姆斯將面臨最高20年的刑期以及275萬的罰金。（記者王子涵/攝影）

荷姆斯（Elizabeth Holmes）詐騙案本周第一次開庭，迎來了首名使用過Theranos公司血檢服務的證人古爾德（Brittany Gould）。她在法庭中作證，Theranos公司曾錯誤診斷自己流產。

古爾德是控方計畫傳喚的11名病患中的其中一位。

古爾德表示，由於曾有過三次流產經歷，於是得知自己懷孕後，她前往了住家附近的Walgreens，並預約Theranos公司的血液檢測服務。她希望透過檢測荷爾蒙，好讓專業醫師確認並能更好地監督自己身體狀況。

當她聽完了Theranos公司代表的介紹後，古爾德十分驚訝服務的低成本和便捷性。她說，考慮到醫療保險可以平攤Theranos服務的大部分費用，於是在2014年選擇Theranos公司的HCG荷爾蒙測試。

然而檢測結果並不如人所願。醫師扎克曼（Audra Zuchman）手中拿著檢測報告，告訴古爾德，她再次流產了。

扎克曼說：「我記得我曾對古爾德說，這一次懷孕仍無法成功，這將導致你第四次流產。」扎克曼隨後又補充說，「流產在醫學上並沒有複雜的解釋。」

但出乎意料的是，另外兩份來自醫療巨頭Quest公司的檢測結果卻顯示，古爾德的懷孕是成功的。並且最終，古爾德產下了一名健康的嬰兒。

隨後，扎克曼醫師向Theranos公司提交了投訴，並再也沒有向患者推薦Theranos公司的服務。「我十分懷疑檢測結果的真實性，作為一名醫師，我十分後悔讓我的病人使用他們的服務。」

交互詢問下，荷姆斯的律師特雷茲（Katie Trefz）表示，扎克曼所在的診所從2014年9月至2016年10月共接受了將近2萬份來自Theranos公司的檢測報告，其診所也參與了Theranos2015年的學術調查項目。扎克曼醫師均表示不知情。

在這僅有的一次誤診報告中，出錯的原因是由於一項輸入型數據錯誤，導致結果偏差。荷姆斯也親自簽署了道歉信，向病人道歉，並稱「這些錯誤是極其稀少的」。

如果罪名成立，荷姆斯將面臨最高20年的刑期以及275萬元罰金。

檢測 醫療保險 詐騙

上一則

金山人語／T老師以餅會友

下一則

荷姆斯案 前國防部長認投資8.5萬：Theranos有誠信問題

延伸閱讀

川普要求潘斯推翻大選結果 新書曝細節

川普要求潘斯推翻大選結果 新書曝細節
荷姆斯案 證人指驗血儀器質檢不過關

荷姆斯案 證人指驗血儀器質檢不過關
荷姆斯案關鍵吹哨人作證：Theranos血液檢測科技不可行

荷姆斯案關鍵吹哨人作證：Theranos血液檢測科技不可行
矽谷荷姆斯案將傳喚逾200名證人 關鍵吹哨人在法庭作證

矽谷荷姆斯案將傳喚逾200名證人 關鍵吹哨人在法庭作證
荷姆斯詐騙案新一輪庭審 荷姆斯在母陪同下到法院

荷姆斯詐騙案新一輪庭審 荷姆斯在母陪同下到法院

熱門新聞

意外發生在Powell Street Station。（美聯社）

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

2021-09-16 18:42
新州法結束了聖他克拉拉縣的獨棟住宅分區法，反應憂喜參半。（美聯社）

加州住宅新法 將引矽谷房產市場震盪？

2021-09-19 02:18
綠葉蔬菜是幫助復原的十大最佳食物之一。(Getty Images)

10大最佳食物 有助病後、術後復原

2021-09-20 02:06
北加州柏克萊最近發起一起盜竊案。小偷潛入一對夫婦家中，利用被子作吊索，偷走一個重達300磅、位於二樓的保險箱，其中有價值50萬的珠寶和傳家寶。受害者夫婦懸賞4萬，希望找回保險箱。（視頻截圖）

北加夫婦被偷50萬元傳家寶 懸賞4萬元尋物

2021-09-21 17:35
州長紐森的兩名年幼子女證實感染新冠，紐森夫婦和其他孩子檢測呈陰性。(美聯社資料照片)

剛擊退罷免 加州州長紐森兩子女確診新冠

2021-09-18 02:01
奧斯汀被推高房價，名列全美最難以負擔買房的前十名。（奧斯汀市府網頁）

全美「居不易」 聖荷西第一 舊金山第二

2021-09-21 02:00

超人氣

更多 >
北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企
美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免
新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話
美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」
來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問

來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問