荷姆斯案 前國防部長認投資8.5萬：Theranos有誠信問題

美國前國防部長馬提斯22日在聖荷西出庭為荷姆斯案作證。（美聯社）

美國 前國防部長馬提斯（James Mattis）22日在聖荷西出庭作證，坦承投資 8萬5000元給Theranos。

退休四星上將馬提斯2013年到2016年擔任驗血公司Theranos董事會成員，他表示，他一開始非常欣賞執行長荷姆斯（Elizabeth Holmes），並認為這是一個提供軍方使用驗血科技的機會，但軍方自始至終都不曾使用過。

馬提斯是荷姆斯案開審三周以來目前知名度最高的證人。Theranos吸引到的政界名人除了馬提斯，還有前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）和舒茲（George Shultz），舒茲的孫子泰勒•舒茲（Tyler Shultz）曾任職Theranos，也是本案的吹哨人之一。

馬提斯作證時表示，荷姆斯是他獲得關於Theranos訊息的唯一來源，在華爾街 日報（Wall Street Journal）2015年披露了Theranos的問題後，他開始對荷姆斯和Theranos的技術產生懷疑。

馬提斯說：「Theranos有名譽和誠信的問題。從某一刻開始，我覺得我再也無法相信Theranos。」

法院文件內容指出，Theranos的市值曾高達90億元，並募得超過9億4400元的投資資金，但在倒閉後完全蒸發。

政府檢察官問馬提斯在財務上是否有很大的損失，馬提斯說：「對一個從事公職40年的人來說，是的。」

然而，在交叉詢問時，荷姆斯的律師唐尼（Kevin Downey）向法官提出一份文件，指出身為Theranos董事的馬提斯每年可獲15萬元的報酬，報酬金額高過他的投資金額。但是馬提斯表示，他是無償擔任Theranos董事，因為他當時對荷姆斯做的事有信心。