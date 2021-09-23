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阿拉米達縣警長承諾：安排警員永久性巡邏屋崙華埠

記者劉先進／屋崙報導
阿拉米達縣警長埃亨22日來到屋崙華埠座談時承諾，將永久性安排一批警員，在華埠巡邏，補充警局的工作。（記者劉先進／攝影）
阿拉米達縣警長埃亨22日來到屋崙華埠座談時承諾，將永久性安排一批警員，在華埠巡邏，補充警局的工作。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣警長埃亨（Greg Ahern）22日來到屋崙華埠，與華埠商會主席陳錫澎、社區商戶等座談。針對商戶有關華埠罪案飆升，屋崙警員巡邏期限並未確定，有可能在未來撤走的疑惑，埃亨承諾，同意在屋崙警局之外增加執法行動，將永久性的安排一批警員，在包含華埠範圍內公路880走廊巡邏，其中會部署說中文的副警長，保護社區安全。尤其是每個月的1日到15日，可以在銀行、商戶等可疑人士高度活躍的範圍和時間內巡邏，比如在早上11時、下午商戶打烊時巡邏。

屋崙前不久一度罪案增加，8月7日甚至出現當街搶劫，見義勇為的小李被劫匪開槍打中的惡性事件。隨著警局6輛警車入駐巡邏，華埠治安大幅好轉。但警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）此前並未詳細說明，警局巡邏期限有多長，如果預算吃緊，可能會撤掉一部分警員。

阿拉米達縣警長埃亨22日來到屋崙華埠，與社區商戶座談。（記者劉先進／攝影）
阿拉米達縣警長埃亨22日來到屋崙華埠，與社區商戶座談。（記者劉先進／攝影）

在22日的社會會議上，多名商戶提及此事，希望能永久性安排警員巡邏，震懾犯罪，讓消費的民眾感覺安全，也能延長商戶開業時間，避免過早打烊。

埃亨表示，考慮到華埠的罪案情況，希望在屋崙警局之外增加執法行動，總計將安排數十個警員在華埠工作，除了華埠現有正在工作的一些警員（註：主要是便衣警員協助破案），還希望找到2個說中文的雙語副警長，在華埠巡邏，和社區建立信任。他強調，雖然這些警員不可能每周七天、每天24小時工作，但會非常定期地幫助補充屋崙警局的工作。且巡邏計畫是永久性的，沿著公路880走廊行動，包括穿越華埠。

陳錫澎曾提及，月初到月中時，一些居民到華埠銀行取錢，經常成為賊人下手的目標。埃亨表示，也希望華埠社區積極和縣警溝通，告知哪些區域有可疑人士出現，以方便警員做出反應。尤其在每月的1到15日，在華埠銀行等區域巡邏。巡邏具體時間可以涵蓋早上11時人流集中的地段，也可以在商戶打烊時候巡邏，讓員工安全上車回家。

有商戶提及，華埠遊民問題嚴重，影響商業運營。華埠藍天使義工隊長鄺偉表示，目前犯罪出現兩種趨勢，罪案越來越年輕，有的罪犯以精神疾病為藉口逃脫懲罰，希望法律懲罰他們，以儆效尤。

埃亨說，對於遊民問題，屋崙的管理方式不盡相同，為遊民提供服務和廁所，某種程度上鼓勵其存在，要趕走遊民很困難。目前的青少年監禁系統令人沮喪。此前，青少年犯罪後會移交給父母，現在直接從少年管教所釋放。多年前，管教所有400個人關押，現在只有50人。這些人釋放後可能危害社區。必須給青少年提供再教育、工作的資源，讓他們改善自我，避免重新犯罪。同樣的，心理健康問題因大量的毒品活動而變得更加嚴重，也需要計畫來收治。

阿拉米達縣警長埃亨22日來到屋崙華埠，與社區商戶座談。（記者劉先進／攝影）
阿拉米達縣警長埃亨22日來到屋崙華埠，與社區商戶座談。（記者劉先進／攝影）

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