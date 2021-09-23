我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫苗涵蓋率突破5成 累計接種逾1358萬劑

重開休士頓、成都總領館？秦剛：美方需先有行動

舊金山州大教授張華耀：仇恨犯罪門檻高 難起訴

記者劉先進／屋崙報導
舊金山州立大學（SFSU）亞裔研究教授張華耀表示，仇恨犯罪的定義門檻太高，導致難以起訴。(記者劉先進／攝影)
舊金山州立大學（SFSU）亞裔研究教授張華耀表示，仇恨犯罪的定義門檻太高，導致難以起訴。(記者劉先進／攝影)

舊金山州立大學（SFSU）的亞裔研究教授張華耀（Russell Jeung）日昨表示，他在和加州總檢察長邦塔等人開會討論時提及，仇恨犯罪的定義門檻太高，導致難以起訴。

張華耀曾經詳細統計全美針對亞裔的歧視報告，在全國引起較大反響。他說，即使某人聽到攻擊者說了一些仇恨話語，也並不能證明其攻擊行為的動機或種族偏見。同樣的情況發生在亞特蘭大槍擊案件中。槍手似乎是以亞裔企業為目標，且射殺亞裔婦女。即使有這兩個條件，依然沒有被起訴仇恨犯罪。 

張華耀表示，調查涉嫌仇恨犯罪，到發現仇恨犯罪，再到起訴其罪名，有很多不同的層次，形成起訴中的太多障礙，導致無法對攻擊者形成有效的威懾。「聯邦法律中提及，仇恨犯罪定義的是，基於某種偏見，但如何定義偏見？什麼構成偏見？ 」

即將擔任亞健社總裁的郭彤（音譯，Thu Quach）表示，類似的情況不僅僅發生在亞裔社區，甚至發生在非裔社區。比如，一些施暴者辱罵非裔，用了N字開頭的歧視性話語，然後再燒死受害者，也不能作為仇恨犯罪起訴。仇恨犯罪起訴的門檻很高。「我們甚至不知，需要滿足怎樣的條件，才能起訴。沒有一個量化的詞語，來真正定義仇恨犯罪，術語表述很模糊。關鍵是，誰來定義偏見和仇恨犯罪，具體起訴中怎麼操作？這都是疑惑。」

即將擔任亞健社總裁的郭彤表示，仇恨犯罪起訴難的情況不僅僅發生在亞裔社區，甚至發生...
即將擔任亞健社總裁的郭彤表示，仇恨犯罪起訴難的情況不僅僅發生在亞裔社區，甚至發生在非裔社區。（記者劉先進／攝影）

仇恨犯罪 亞裔 歧視

上一則

應對老人失智症 安樂居專業團隊出招

下一則

1887年華埠遭縱火 聖荷西市議會將就排華歷史道歉

延伸閱讀

88度高溫突襲金山 商店撐傘蓬 市民改搭冷氣公交

88度高溫突襲金山 商店撐傘蓬 市民改搭冷氣公交
招工難 舊金山部分餐館未恢復堂食

招工難 舊金山部分餐館未恢復堂食
國際淨灘日 北加佛光山盡一份力

國際淨灘日 北加佛光山盡一份力
紀念搖滾偶像 舊金山露天劇場翻新重開

紀念搖滾偶像 舊金山露天劇場翻新重開
舊金山市府建70個小屋 安置無家可歸者

舊金山市府建70個小屋 安置無家可歸者

熱門新聞

意外發生在Powell Street Station。（美聯社）

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

2021-09-16 18:42
新州法結束了聖他克拉拉縣的獨棟住宅分區法，反應憂喜參半。（美聯社）

加州住宅新法 將引矽谷房產市場震盪？

2021-09-19 02:18
綠葉蔬菜是幫助復原的十大最佳食物之一。(Getty Images)

10大最佳食物 有助病後、術後復原

2021-09-20 02:06
北加州柏克萊最近發起一起盜竊案。小偷潛入一對夫婦家中，利用被子作吊索，偷走一個重達300磅、位於二樓的保險箱，其中有價值50萬的珠寶和傳家寶。受害者夫婦懸賞4萬，希望找回保險箱。（視頻截圖）

北加夫婦被偷50萬元傳家寶 懸賞4萬元尋物

2021-09-21 17:35
州長紐森的兩名年幼子女證實感染新冠，紐森夫婦和其他孩子檢測呈陰性。(美聯社資料照片)

剛擊退罷免 加州州長紐森兩子女確診新冠

2021-09-18 02:01
奧斯汀被推高房價，名列全美最難以負擔買房的前十名。（奧斯汀市府網頁）

全美「居不易」 聖荷西第一 舊金山第二

2021-09-21 02:00

超人氣

更多 >
北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企
美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免
新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話
美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」
來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問

來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問