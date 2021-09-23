舊金山州大教授張華耀：仇恨犯罪門檻高 難起訴

舊金山州立大學（SFSU）亞裔研究教授張華耀表示，仇恨犯罪的定義門檻太高，導致難以起訴。(記者劉先進／攝影)

舊金山州立大學（SFSU）的亞裔 研究教授張華耀（Russell Jeung）日昨表示，他在和加州總檢察長邦塔等人開會討論時提及，仇恨犯罪 的定義門檻太高，導致難以起訴。

張華耀曾經詳細統計全美針對亞裔的歧視 報告，在全國引起較大反響。他說，即使某人聽到攻擊者說了一些仇恨話語，也並不能證明其攻擊行為的動機或種族偏見。同樣的情況發生在亞特蘭大槍擊案件中。槍手似乎是以亞裔企業為目標，且射殺亞裔婦女。即使有這兩個條件，依然沒有被起訴仇恨犯罪。

張華耀表示，調查涉嫌仇恨犯罪，到發現仇恨犯罪，再到起訴其罪名，有很多不同的層次，形成起訴中的太多障礙，導致無法對攻擊者形成有效的威懾。「聯邦法律中提及，仇恨犯罪定義的是，基於某種偏見，但如何定義偏見？什麼構成偏見？ 」

即將擔任亞健社總裁的郭彤（音譯，Thu Quach）表示，類似的情況不僅僅發生在亞裔社區，甚至發生在非裔社區。比如，一些施暴者辱罵非裔，用了N字開頭的歧視性話語，然後再燒死受害者，也不能作為仇恨犯罪起訴。仇恨犯罪起訴的門檻很高。「我們甚至不知，需要滿足怎樣的條件，才能起訴。沒有一個量化的詞語，來真正定義仇恨犯罪，術語表述很模糊。關鍵是，誰來定義偏見和仇恨犯罪，具體起訴中怎麼操作？這都是疑惑。」