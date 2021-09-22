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招工難 舊金山部分餐館未恢復堂食

記者李怡╱舊金山報導
目前還未開放堂食的餐廳，多數是近居民區，在疫情之前就積累了大量成熟穩定的顧客資源。（記者李怡╱攝影）
目前還未開放堂食的餐廳，多數是近居民區，在疫情之前就積累了大量成熟穩定的顧客資源。（記者李怡╱攝影）

隨著舊金山的疫苗接種率不斷提升，經濟的恢復程度也有了大幅提高。餐飲行業的開放速度尤其快速，多數餐廳在開放之後做了關於菜單更新、服務方式簡化的調整。近幾周，部分餐廳還出現了即使是預約就餐，也需要排長龍等候的情形。即使是在這樣經濟恢復的大背景下，還是有部分餐廳依舊未恢復堂食。深問其緣由，是因為勞動力的短缺，工資成本的增加，恢復堂食也許只是空忙活一場，到頭來還會入不敷出。

位於舊金山日落區的餐廳餃子王（Dumpling Specialist），是一家經營了多年的老字號中餐廳。在疫情爆發期間一直是奉行舊金山的防疫指令，只提供外帶食物。直到今日在指令已經放開的情況下，還未見此餐廳有任何堂食的跡象。

其工作人員表示，「因餐廳面積小，不足百平方呎。因為營業額也一直是以社區的老客戶為主，目前只提供的外帶食物的利潤，也足以覆蓋成本，所以就這樣繼續維持。主要是目前的雇工成本非常高，如果堂食，還需要再雇用洗碗工和服務員的情況下，還不見得能維持目前的利潤」。

前來餃子王就餐的顧客，多數都是生活在日落社區的常駐居民，他們反饋說，「已經很習慣把這家餐廳當做我們家庭的後廚了。即使是餐廳現在不提供堂食，我們還是會點外賣或是取餐帶到家裡來吃，這不會影響我們對食物的喜愛」。

在近舊金山華埠的一家日本料理店，在去年恢復了一段時間的堂食和戶外用餐後，現在也還只是提供外帶食物。這家餐廳是一家夫妻店，目前從後廚到前台的服務，都只是由夫妻二人和他們的表弟來完成。目前只是開放了吧台就餐的服務，多數餐廳業務還是依靠外帶。

妻子表示，「現在餐廳還是屬於半關閉狀態吧，我們餐廳來的大多是社區居民，我們的關係都很好的。有的顧客把食物外帶回家，吃過晚飯後，會自帶紅酒來找我們聊天。我覺得這樣也不錯，什麼時候經濟穩定了再考慮重新招聘員工，恢復堂食營業」。

據觀察，多數目前還未恢復堂食的餐廳，並非開在景區或是繁華商業區地段。這些餐廳多數是近居民區，在疫情之前就積累了大量的成熟穩定的顧客資源，所以基於當下的招工難和物資成本高，才不急於全部開放。

舊金山 疫情 餃子

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