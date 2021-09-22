紐森籲節水15% 加州7月居民用水量僅減1.8%

加州居民節水成效不彰，7月僅節水1.8%。（Getty Images）

儘管官員警告未來一年將嚴重缺水，但加州 居民目前節水成效遠遠落後州長紐森 （Gavin Newsom）呼籲的15%節水目標。

由於連續兩年乾旱，紐森今年7月開始要求居民自願性節約用水。21日公布的7月用水量數據顯示，與去年7月相比，加州居民的用水量僅減少1.8%，大部分是因為南加州地區幾乎沒有省水，他們7月份用水量只比去年同期減少0.1%。

相反地，北加州的北海岸區（North Coast）7月節水16.7%，是全加州節水最多的地區，灣區 則節水8.4%。

儘管紐森提出節水呼籲是在7月的第二周，意味居民無法進行一整個月的節水，但加州水資源管控委員會（California State Water Resources Control Board）公布的數據顯示，各社區很晚才開始節水，要實現州長節水15%的目標還有很長的路要走。

加州水資源管控委員會主席艾斯基維爾（Joaquin Esquivel）說：「所幸用水量至少沒有增加。但很明顯，我們需要大大加把勁。」

加州連續兩年降雨和積雪量不足，使各地水庫水位降至歷史新低點，因此，水庫供應給城鎮的用水量不斷減少，也加劇了城鎮未來要從哪裡獲得用水的不確定性。

雖然各社區節水程度差異很大，但以經歷過嚴重用水短缺的地區節水成效最高。例如，因為當地俄羅斯河（Russian River）乾涸，希爾茲堡（Healdsburg）透過採取強制居民節水的措施，節省了40%用水，是全加州節水成效最高的城市，柯洛維德爾（Cloverdale）以37%居次，其多個也位於俄羅斯河流域的城市，如溫莎（Windsor）、拍達路馬（Petalum）和聖他羅莎（Santa Rosa）也達到了紐森要求的目標。節水最多的縣是灣區蘇諾瑪縣，節水高達54%。

而7月份用水量增加最多的地區包括杜拉瑞縣（Tulare County）的艾克塞特（Exeter）和瑪德拉縣（Madera County）的周吉拉（Chowchilla），分別增加128%和35%。