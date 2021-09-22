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柏克萊夫婦被偷50萬元珠寶、傳家寶 懸賞4萬找回失物

記者劉先進／柏克萊報導
圖為屋主監視器拍攝到的柏克萊竊盜案畫面，如果民眾知道更多線索，可提供給屋主或警察。（視頻截圖）
圖為屋主監視器拍攝到的柏克萊竊盜案畫面，如果民眾知道更多線索，可提供給屋主或警察。（視頻截圖）

柏克萊（Berkeley）最近出現一起奇怪的竊盜案件。小偷潛入一對夫婦家中，利用被子作吊索，偷走一個重達300磅、位於二樓的保險箱，其中有價值50萬元的珠寶和傳家寶。受害者夫婦目前懸賞4萬元，希望找回保險箱。除了透過警方調查外，他們還特別僱用私家偵探搜尋。

根據舊金山紀事報報導，事件發生在8月3日，78歲的先生和74歲的太太離開位於Alvarado Road的家，外出辦事和吃午餐。回家時，發現樓下的門被撬開，藏在樓上、300磅重的保險箱不見蹤影。這對夫婦認為，小偷利用他們家的古董被子，將保險箱搬下兩層樓梯，然後離開，還順手牽羊拿走被子。

根據監視攝影機顯示，小偷事前準備相當充足，下午2時22分左右，他蒙著臉先接近房屋、關閉攝影機，上樓到主臥室，但並沒有拿走一樓辦公室的筆記型電腦和iPad。他後來找來同夥幫忙。有鄰居說，當時一輛白色休旅車隨後駛入車道等待。家人推測，考慮到保險箱很重，司機可能在二樓與竊賊會合，將保險箱運下樓梯。現場硬木地板上有一些擦痕，說明竊賊在用被子作為吊索移動保險箱前，曾試圖拖動過箱子。

保險箱有鍵盤鎖，保存了許多歷史性的物品。受害者表示，幾年前他曾對這些收藏品估價，收藏品包括家族訂婚戒指、南海珍珠、三代人相傳蒐集的家族懷表、拜占庭式胸針、19世紀的家族嬰兒戒指、一個小金環等。

78歲男性屋主表示，每當想到傳家寶無影無蹤，再也見不到，就相當心痛。他原本打算將這些財物傳給孫子，因為這是家族遺產的一部分。

這對夫婦目前對外懸賞4萬元，希望找回財物。屋主說，曾與過去幾個月也被洗劫珠寶收藏的幾位鄰居談過，還有兩位屋主在同一天被洗劫財物。向警方報告竊盜案不久後，受害屋主就自己請來位於舊金山的私人調查公司Immendorf Investigations的幫助。

Immendorf Investigations總經理伊門道夫（Jack Immendorf）說，正與柏克萊警方偵探納許（Zackary Nash）合作。夫婦也答應，如果竊賊歸還物品，將替竊賊匿名。同時警方也正在進行刑事調查。伊門道夫表示，保險櫃並非普通類型，特別難打開，竊賊能成功相當讓人吃驚。

伊門多夫和他的團隊開通了一條報案電話，知情者可致電415-961-0980。目前為止，還沒有重要的結果。柏克萊警方表示，任何知情者也可致電510-981-5737，提供線索。

柏克萊最近發生一起竊盜案，小偷偷走價值50萬元的珠寶和傳家寶，受害者夫婦懸賞4萬...
柏克萊最近發生一起竊盜案，小偷偷走價值50萬元的珠寶和傳家寶，受害者夫婦懸賞4萬元，希望找回保險箱。（視頻截圖）

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