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布利桑頓男女陳屍車內 停路旁在逾1個月

編譯組／布利桑頓21日電
布利桑頓發現一男一女陳屍汽車內，警方認為汽車停在當地可能已長達一個月。（電視新聞截圖）
布利桑頓發現一男一女陳屍汽車內，警方認為汽車停在當地可能已長達一個月。（電視新聞截圖）

東灣布利桑頓（Pleasanton）上周末發現一男一女陳屍在一輛汽車內，當局21日表示，這輛汽車停在該處恐怕已至少一個月。

調查人員表示，兩名死者年齡約為20多歲到30多歲，他們是在18日被民眾發現，最初預估這輛汽車的停車時間約一周，但現在研判，要比一周久得多。警方18日上午約9時45分獲報趕到Pimlico Drive附近，在580南向公路一道隔音牆附近發現這輛汽車。

阿拉米達縣警局還未完成屍檢，也還未公布死者身分。

布利桑頓警局警官西拉奇（Erik Silacci）說：「一旦我們確認死者的身分，就能對他們的背景有全面的了解，應該就會有新的資訊出現。」

西拉奇表示，調查人員還未能確定死者的死因，監視影片和附近居民對於這輛汽車何時起停在該處的說法也不斷在改變。西拉奇說：「根據我們初步調查，相信兩人陳屍在該處的時間，比我們一開始認為的更久，可能至少有一個月。」

西拉奇表示，由於汽車停在高速公路隔音牆旁，可能是民眾到現在才發現死者的原因。

西拉奇說：「根據我們獲得的訊息，人們就算從這輛汽車旁邊經過，也難以發現死者，因為汽車的一側靠著隔音牆，另一側是馬路，兩名死者都倒在車內。」

警方正在考慮所有可能性，包括犯罪。布利桑頓警方呼籲，知道相關訊息的民眾可致電925-931-5100。

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