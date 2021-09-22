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密爾布瑞女子被車來回輾壓 行凶男被捕

記者李怡 / 舊金山報導
20日深夜開著BMW、數次輾壓受害者的23歲嫌犯Garrett Young。（聖馬刁警長辦公室提供）
20日深夜開著BMW、數次輾壓受害者的23歲嫌犯Garrett Young。（聖馬刁警長辦公室提供）

密爾布瑞20日凌晨發生一起奇怪的車禍案件。事件發生在密爾布瑞百老匯街（513 Broadway, Millbrae）星巴克停車場內，凌晨12時21分，一名巡邏警員發現一名女子臉朝下躺著、身受重傷，立即送到舊金山總醫院接受手術，目前生死未卜。根據警方初步調查顯示，受害者是被車輛撞倒，且被車輛數次輾壓，過程相當慘忍驚悚。

密爾布瑞警方辦公室表示，已開始聯合調查這起事件。警方從當地企業獲得的監視攝影機畫面發現，當時是一輛灰色BMW休旅車以高速撞擊受害女子，且故意將她數次輾壓。

案件調查過程中，一名警員發現了一輛BMW休旅車與嫌疑車輛外觀相符，且車輛上也有碰撞及相符的損壞痕跡。警方立即逮捕這輛車主，確認23歲的男性車主Garrett Young，正是當晚在星巴克襲擊受害者的人。

警方表示，目前了解到Young是故意襲擊受害者，且他的行為是有預謀的。目前警方將案件歸類於謀殺未遂，Young已被逮捕且在看守所中，後續將接受審判。受害者當時身受重傷，處於相當危急的狀態，生死未卜。

警方呼籲，若有人知道更多案情細節，請致電650-363-4062，或發送電子郵件至[email protected]聯繫 Detective J. Piper。

星巴克 休旅 車禍

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