加州頒布暫停棄保令 野火災民不會失去保險

加州頒布暫停棄保令，保護山火災區居民擁有物業保險。（美聯社）

加州 20日頒布一項暫停棄保令，保證北加州22縣野火災區的業主和租客 明年不會失去物業保險 。

加州這項暫停棄保令，禁止保險公司放棄住在政府宣布的野火災區內和災區附近的客戶。州長紐森（Gavin Newsom）自7月23日以來，已發布六次加州緊急狀態令。

加州保險局局長勞拉（Ricardo Lara）20日為住在災區內外約32萬5000個保險客戶頒布了這項暫停棄保令，這項命令與勞拉7月為北加州三個縣、2萬5000名保險客戶頒布的暫停棄保令類似。勞拉在聲明中說：「加州法律賦予我權力幫助這些受災居民，在他們復原的過程中提供他們喘息的空間。」

加州暫停棄保令於2018年首次通過，今年是第三年實施。加州去年發生史上最嚴重山火，這項命令為超過240萬名保險客戶提供了保護。加州今年到目前為止已發生7500場以上的野火，焚毀的土地總面積累計超過229萬9520畝，已達去年焚毀面積的一半。

近年，保險公司在處理自然災害方面損失了數千億元，包括因氣候變遷加劇的野火、颶風和洪水。加州15大最具破壞性的野火集中發生在過去10年裡，摧毀了數千棟房屋，造成數十人死亡，使居住在受野火影響地區的居民更難獲得物業保險。

保險局報告指出，保險公司不與客戶續約的情況愈來愈多，客戶被迫向「加州保險需求公平管道計畫」（California Fair Access to Insurance Requirements Plan）購買火險。

加州暫停棄保令的範圍是由保險局、森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）和州長的緊急服務辦公室（Emergency Services）共同商議決定的。

業主和租客可以到保險局的網站查詢他們的郵遞區號是否在暫停棄保令的保護範圍內。目前受這項命令保護的縣包括阿爾平縣（Alpine）、阿馬多縣（Amador）、布特縣（Butte）、卡拉維拉斯縣（Calaveras）、艾爾杜拉多縣（El Dorado）、格蘭縣（Glen）、漢保德縣（Humboldt）、雷克縣（Lake）、拉森縣（Lassen）、蒙多西諾縣（Mendocino）、莫德克縣（Modoc）、莫諾縣（Mono）、內華達縣（Nevada）、普萊賽縣（Placer）、普魯默斯縣（Plumas）、沙斯達縣（Shasta）、塞拉縣（Sierra）、西斯邱縣（Siskiyou）、特哈瑪縣（Tehama）、曲尼特縣（Trinity）、宇洛縣（Yolo ）、宇巴縣（Yuba）。