聖馬刁縣通力合作 仇恨犯罪零容忍

聖馬刁縣地區檢察長辦公室召開「聖馬刁縣AAPI仇恨犯罪和總體犯罪情況」的新聞發布會。（聖馬刁縣檢察長辦公室提供）

9月20日中午，聖馬刁縣地區檢察長辦公室在密爾布瑞市政廳召開「聖馬刁縣AAPI仇恨犯罪 和總體犯罪情況」的新聞發布會，地區檢察長Stephen Wagstaffe對有關針對亞太裔的仇恨犯罪和縣內整體犯罪情況做了說明。

密爾布瑞市議員馮嘉輝（Anders Fung）、聖馬刁縣警長Carlos Bolanos和社區領袖代表出席會議。

聖馬刁縣警長Carlos Bolanos說道，聖馬刁縣取得反仇恨犯罪的成果，離不開市府各部門的緊密合作。近的良好數據顯示的，只有幾起社區仇恨犯罪發生。他說，聖馬刁縣對仇恨犯罪是零容忍，不會允許任由仇恨犯罪發生。如有發現，會在第一時間調用警力，制止或是將罪犯繩之以法。Carlos警長一再強調，警局會調用一些可以觸及的資源來保護亞裔 社區的安全。他很感謝出席本次會議的社區代表和市府部門的官員，正是因為有了各方的互助和通力配合，才使得本縣針對亞裔社區的仇恨犯罪降到最低。

聖馬刁縣地區檢察官Stephen Wagstaffe，以詳細的案例來說明地檢官辦公室和警方對仇恨犯罪案件的積極處理，和如何加強預防，防患於未然。Wagstaffe說，就在前段時間，由亞裔店主經營的珠寶店被罪犯破窗而入搶劫，盜竊了數千美元財物，警方加強調查，現在參與盜竊的所有犯罪嫌疑人都已經被繩之以法，關在監獄 裡。