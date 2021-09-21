鶼鰈情深 前外交官沈克勤與夫人告別式

沈克勤（右）與夫人沈任培真感情很深。（記者李榮／翻攝）

前中華民國外交官、曾任駐泰國 台北經濟文化辦事處代表的沈克勤去年9月在庫比蒂諾過世，享壽99歲；而他的夫人沈任培真也在去年年底辭世。因疫情關係，再加上沈克勤先前遺願是能與妻子一起長眠，告別式延至今年的周年忌日舉行。家屬先在周末於教堂舉辦小型告別式，不對外公開，20日則再舉行下葬儀式。

沈克勤夫婦在周年舉行忌日告別式。（記者李榮／翻攝）

原籍安徽合肥的沈克勤出生於1921年3月7日。沈克勤畢業於政治大學法政系，曾任精忠日報採訪主任、中央通訊社編譯、台灣防衛司令部宣傳部長、孫立人隨從秘書、軍校及憲校教官、政治作戰學校教授、立法院秘書、駐澳洲布里斯本領事及駐泰國台北經濟文化辦事處代表等職；他是退休 外交官，也是國際法專家。另外，沈克勤也寫過「孫立人傳」、「從牧童到外交官 - 沈克勤回憶錄」、「使泰二十年」與「南海諸島歷史叢書」，所著的「國際法」也是學校教科書之一。

沈克勤之子沈春田指出，父親貫徹外交任務，駐泰20年的外交非常辛苦，曾領導籌畫接運滯越僑胞近3000人回台。另外，他與杭立武大使成立「中泰難民服務團」，並多次前往泰棉邊境難民營，援救泰北93師國軍眷屬難胞，幫助他們改善生活等。

北加 州政治大學校友會前會長李文珠指出，沈克勤退休後就定居灣區，非常低調，除了政大校友會活動之外鮮少露面，「北加校友會都還會收到僑胞要求向大使致謝的電話， 大使夫婦伉儷情深， 不凡的一生， 功德圓滿，我們永遠懷念。」