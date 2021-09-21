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新希望華人癌症關懷基金會年會 精彩演講來助陣

記者李榮／庫比蒂諾報導
新希望華人癌症關懷基金會將舉辦年會。（記者李榮／攝影）
新希望華人癌症關懷基金會將舉辦年會。（記者李榮／攝影）

新希望華人癌症關懷基金會將於9月25日舉辦籌款年會，基金會指出，今年年會中除了有醫學論壇、抗癌故事分享以外，甫在灣區完成演奏的世界級小提琴家林昭亮，也將線上進行開場演出。新希望華人癌症關懷基金會介紹，林昭亮十歲時父親就因食道癌過世，母親獨立培養撫育他成人，「聆聽他首次為灣區朋友分享，展現他對生命的珍視和鼓勵癌友家庭的心意。」

基金會表示，這次的年會主題為「展望新希望」，會長潘明桂醫師將介紹新希望未來展望。尤其一年多的疫情期間，在照護和協助癌友的情況以及未來的服務，例如9月1日的癌友愛心營養餐新的實施方式。做為腫瘤科醫師以及義工，潘明桂強調，除了醫療上的照顧，病人需要許多生活和調養上的關懷與幫助，而這也就是新希望成立的宗旨。

有冠狀病毒研究之父的賴明詔院士也會在「會診新冠」的論壇中，以「新冠病毒的前世今生」分析病毒；另有陳敏鋑醫師演講「病毒疫苗與癌友的互動」，以及UCSF榮譽流行病學教授李明瑱教授談「病毒共存的新生活」。賴明詔是中研院院士、美國微生物學術院士，他研究RNA有近半世紀，認為冠狀病毒「非常聰明，超越人們的想像」。陳敏鋑服務於華盛頓大學醫院、曾任台大醫院癌症科主任醫師；而李明瑱曾任美國總統特派癌症臨床研究指導員，長期關懷癌友診治和康復，除了醫學專文之外，她並著有「10堂愛與療癒的體驗課」。年會主席俞小安醫師則會為年會帶來「守護胃來」的保健時間。

協會創會會長戴榮滔醫師義務諮詢、為癌友和家屬解惑，自新希望成立以來負責「請問醫生」已經有八年的時間。年會中，抗癌26年、歷經二次復發的資深義工沈悅將代表新希望協會致謝戴榮滔。此外，癌友陳靜瑩也將分享在疫情嚴峻時確診乳癌的經驗，治療期間雖很艱難，但戴榮滔對她病情的分析，讓她能在鎮定中接受治療。

年會時間：9月25日下午2時至4時。報名：https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclf-2opjIsGNxWVtiAUoFO3tC6Ixa5t_J8。

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