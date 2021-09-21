湯普森下賽季回歸 聯手柯瑞再戰總冠軍

金州勇士 20日表示，因傷病缺席兩個賽季的全明星後衛湯普森，目前康復取得良好進展，有望在下賽季回歸，但復出時間待定。另外，新秀懷斯曼（James Wiseman）傷情恢復良好，也將在2021到2022賽季回歸。

湯普森作為隊內僅次於柯瑞 的射手，生涯場均19.5分，三分球命中率41.9%，幫助勇士五次打入總冠軍賽 ，奪得三次總冠軍。在2018到2019賽季總冠軍賽打出驚艷表現，卻遺憾因為右跟腱撕裂而缺陣。去年在賽季前訓練時，又因為左前十字韌帶撕裂再次缺戰整賽季。勇士表示，湯普森在2020年11月25日接受了右腳跟腱的手術，預計他將在訓練營期間參加各種受控訓練，恢復全面訓練的時間將在以後確定。

若能順利回歸，再加上柯瑞、格林，伊古達拉和若干新秀的班底，勇士依然有機會衝擊總冠軍賽。

勇士去年新秀中鋒懷斯曼，在4月15日成功接受了右半月板撕裂修復手術，在夏季的康復過程中進展不錯，並有望在新賽季回歸，復出確切時間將基於恢復進展。他預計在10月15日進行完整的跳躍訓練。將在訓練營期間參加個人投籃和其他個人場上活動。他恢復全面練習的時間將在10月15日後確定。