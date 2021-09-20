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舊金山灣區近2.9萬戶停電 東灣影響最大 緊急搶修

明目張膽搶劫聖馬刁知名商場珠寶店 4嫌被逮

記者李晗 / 舊金山報導
灣區德利市（Daly City）珠寶店發生打砸搶案件。案發現場影片在社交媒體瘋傳。（影片截圖）
灣區德利市（Daly City）珠寶店發生打砸搶案件。案發現場影片在社交媒體瘋傳。（影片截圖）

聖馬刁縣德利市（Daly City）一間知名大商場珠寶店發生打砸搶案件，案發現場的影片在社交媒體上瘋傳，震驚灣區。最新消息顯示警方已經逮捕了四名嫌犯。

案發地點是德利市知名的大商場Serramonte Mall。影片中拍到，多名蒙面人士在一間珠寶店內打砸搶，隨後逃走。現場可聽見有尖叫聲，以及有保安跑向現場。影片在微信、推特上瘋傳。Serramonte Mall是不少舊金山、聖馬刁縣華人民眾都會去的商場。

綜合媒體的報導以及警方的說法，案發時間是9月15日周三晚間7時15分左右。警方接報到現場之後，看到有一輛Lexus的車在超速行駛，形似逃離現場。於是警方追上車輛，當時警匪之間上演「追車大戲」。據悉嫌犯車輛從南向的280高速公路開往380，隨後在機場旁邊的North Access Road下了高速路。下了高速路之後，嫌犯車輛撞向了水泥防護欄以及另一輛車。車禍事故之後，警方立刻在現場逮捕了車上的兩人。有另外兩人徒步逃跑，但是隨後也被警方逮捕。

共計四人被捕之後，警方也確認了一共有七人犯案，另外三人則還在追捕中。案件中沒有涉及槍枝，嫌犯則是使用錘子打砸，隨後搶走珠寶。影片中也可以看到嫌犯用錘子打爛玻璃櫃。

珠寶店的女店經理詹姆斯（Grace James）接受傳媒訪問時也回憶事發經過，表示當時自己就在現場，看到一群人進店打砸，自己只能尖叫，不知道能做什麼。她說這家店開業三年，從來沒有遇到過這種事情，也不曾想過在這裡會發生這樣的事情。

灣區近來頻頻發生商場搶劫案，且搶匪都是明目張膽搶劫，然後坐上車輛逃逸。早前舊金山聯合廣場的高檔商場Neiman Marcus也被拍到有嫌犯搶劫，引起各界震驚。

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