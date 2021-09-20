金山灣區居民 盼盡快施打補強針

一些灣區居民對FDA疫苗補強針年齡限制不滿，希望儘快獲得補強針。(美聯社)

聯邦食品與藥物管理局 (FDA ) 諮詢小組日前指出，65歲以上民眾與可能由於感染新冠病毒，引發嚴重病情高危險群者應接種新冠疫苗 補強劑，加強其防疫 能力。然有些民眾對這種年齡限制表示不滿。

灣區核桃溪市的幼稚園教師羅岡 (Colleen Logan) 現年60歲。她說，幼稚園的孩子年齡太小，尚無法接種疫苗。拜登總統上個月宣布即將展開補強疫苗接種計畫時，她滿懷希望，因為她從報導中得知，隨著接種疫苗第一劑時間過去，疫苗防疫功能將會減低。她的工作需要經常與沒有接種疫苗的幼稚園小孩接觸，危險性相當高。

雖然如此，羅岡仍接受小組建議。她說，她相信專家會仔細考量各項利弊，做出最符合社會大眾利益的建議。

聯邦食品藥物管理局的醫學專家建議並沒有強制性，這項建議也僅限於輝瑞疫苗 (Pfizer vaccine) ，莫德納疫苗 (Moderna vaccine) 與嬌生疫苗 (Johnson & Johnson) 並沒有包含在內。雖著食品藥物管理局建議之後，聯邦疾病防治中心 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 與預防諮詢委員會 (Prevention advisory committee) 也將相繼提出提出疫苗補強劑的建議。

國內醫學專家對FDA建議反應不一，聖地牙哥Scripps 研究機構的微生物醫學教授托波醫師 (Dr. Eric Topol) 發推文指出，FDA沒有理由將接受疫苗補強劑的年齡限制於65歲以上，而非60歲以上。

爾灣加大 (UC Irvine) 的流行病學專家諾米爾 (Andrew Noymer) 反應更為直接。他以諷刺的語氣「恭喜」FDA 專家「對數千美國人簽下一道死刑命令 (Death Warrant)」。

可是也有專家讚賞這項決定。布朗大學公共衛生學院院長吉亞醫師 (Dr. Ashish K. Jha) 推文指出，FDA 小組決議與證據吻合，這是一項很好的建議。舊金山加大 (UC San Francisco) 甘地醫師 (Monica Gandhi) 說：「這項決定很有道理，我們向來就對長者給予更高劑量。」

事實上，許多長者與其醫師注意到疫苗防疫功能隨著時間減低的報導，在Delta變種病毒肆虐下，已自行接種補強疫苗。

核桃溪市居民瑪爾文•曼恩 (Melvin Mann) 與伊斯特•曼恩(Esther Mann) 現年分別為93歲與85歲。他們聽說接種疫苗八個月後，疫苗防疫力將會減低，於是自行決定接中第三劑補強疫苗。他們說，不聽專家意見者真是傻子。

聯邦食品與藥物管理局發布補強劑建議之後，加州各衛生所官員發表聲明，表示他們早已積極準備補強劑供應，一經正式批准，即將展開行動。

阿拉米達縣公共衛生官員表示，縣境內居民仍有23%居民尚未接種第一劑疫苗，他們目前著力點是如何勸導這些居民接種疫苗，把防疫漏洞補好，同時加強準備為縣境內「防疫功能較差民眾」接種補強疫苗。

聖他克拉拉縣公共衛生官員則充滿信心表示，衛生局準備充裕，如接種補強劑正式展開，整個補強接種過程將會十分順利。