700萬救助資金 助西谷城市防治山火

700萬聯邦救助資金將用於西部山谷地區的山火防治工作。（記者王子涵/攝影）

加州眾議員 羅達倫（Evan Low）和聯邦眾議員艾許（Anna Eshoo）今日在洛斯阿圖市政中心廣場宣布，一項700萬元的山火 救助資金已獲得批准。這筆基金將用於西部山谷城市的山火預防以及緊急救災工作，範圍包括洛斯阿圖市、庫比蒂諾市、金寶市、薩拉度加市、蒙特賽倫諾市。

羅達倫表示，西部山谷所有城市要加強區域化發展，互相支持和幫助，以面對可能到來的山火災害。「山火災害已成為加州的新常態，我們不僅要關注環境變化、環境公正等議題，更要通過當地的立法實現我們的目標。」

根據羅達倫介紹，最終撥款的金額是最初擬定計畫的幾乎三倍多。聖他克拉拉縣消防局將利用這筆資金大力發展火災預測項目、火災防禦站建設、山火災害預防培訓等。資金還將注入災後恢復重建計畫，幫助當地企業度過難關。

羅達倫強調，在我們持續與山火災害鬥爭的同時，一定要將區域化合作預防放在首位，城市之間要互相幫助支持。

聖克拉拉縣消防局將大力發展火災預測、火災防禦站建設、山火災害預防培訓等（記者王子涵/攝影）

艾許表示，去年在北加州持續47天的CZU綜合山火共燒毀了8萬6000畝土地，現如今大部分的西部海岸城市又重新燃起了山火。國會今年共批准了55億山火專項資金，主要將用於提高消防員的工資、籌備預防山火的資源、移除易燃物工程等。艾許說，「我記得，在去年CZU山火被撲滅後，有專家曾告訴我，我們正呼吸著全世界最骯髒的空氣。這筆資金還將針對性幫助防治山火濃煙以及呼吸健康康復等項目。」她讚許，这筆資金的達成正是因為各城市領導之間互相協作支持，並給予當地居民戰勝山火的信心。

聖縣消防局山火預防管理警長表示，山火所燒毀的土地較50年前已經增長了兩倍，主要原因是近些年來蔓延在西部地區的山火連年不止。此次聯邦救助資金將直接投入到災後恢復重建計畫中，用來抵消山火所導致的巨大經濟損失。